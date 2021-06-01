В Луганске объявили, что с 1 июля начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ



«Сегодня на заседании Правительства ЛНР принят ряд нормативных правовых актов по вопросам, касающимся размеров тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так, внесены изменения в постановление Правительства ЛНР от 29 января 2021 года №56/21 «О цене на природный газ для всех категорий потребителей» в части повышения на 4% цены на газ для теплоснабжающих предприятий Республики», - заявила Духина. Председатель комитета подчеркнула, что «тарифы на природный газ для населения и субъектов хозяйствования остаются неизменными».

«Согласно постановлению Правительства ЛНР «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению», с 1 июля будут действовать новые размеры тарифов на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей - для предприятий, обслуживающих многоквартирные жилые дома, наружное освещение населенных пунктов, и для предприятий горэлектротранспорта», — проинформировала Духина.

Она уточнила, что «увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 12 до 21 коп. за 1 кВт/час в зависимости от объемов ее потребления».

«Так, например, для населения за объем, потребленный до 150 кВт/час в месяц, тариф с 1 июля 2021 года составит 1,20 руб. за 1 кВт/час при существующем 1,04 руб. за 1 кВт/час. Стоимость электроэнергии в домах с электроплитами за объем до 250 кВт/час в месяц составит 92 коп. при существующей стоимости 80 коп. за 1 кВт/час," - добавила руководитель комитета.

Еще одним постановлением с 1 июля 2021 года установлена максимальная величина роста тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг для населения, бюджетных организаций и субъектов хозяйствования.

«В частности, для населения повышение тарифов во втором полугодии текущего года ограничено следующей максимальной величиной роста:

на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — 33%;

услуги по обращению с бытовыми отходами — 50%;

на услуги по централизованному отоплению — 16%;

на централизованное снабжение горячей водой — 20%", — проинформировала Духина.



Она отметила, что «тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения не повышаются и остаются на существующем уровне».

«Конкретные размеры тарифов на услуги по содержанию жилья для каждого дома и по обращению с бытовыми отходами во втором полугодии 2021 года будут устанавливаться распоряжениями администраций городов и районов Луганской Народной Республики по согласованию с Государственным комитетом тарифного и ценового регулирования в пределах установленной Правительством максимальной величины роста тарифов после проверки расчетов и подтверждающих документов исполнителей услуг», — добавила председатель.

Руководитель комитета уточнила, что в том случае, «если предприятием будут документально подтверждены затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг в размере ниже, чем тариф с учетом максимальной величины, тарифы будут повышены соответственно на меньший процент».

Она напомнила, что в Луганске был утвержден Порядок предоставления компенсационных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для получения компенсаций необходимо обратиться в управление труда и соцзащиты администрации города или района по месту жительства.

Консультации относительно порядка предоставляются по телефону горячей линии Министерства труда и социальной политики (0642) 93-27-43. Экономика - Сегодня, 20:35 96 В Луганске объявили, что с 1 июля начнут действовать новые размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила председатель Госкомитета тарифного и ценового регулирования Лариса Духина.«Сегодня на заседании Правительства ЛНР принят ряд нормативных правовых актов по вопросам, касающимся размеров тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так, внесены изменения в постановление Правительства ЛНР от 29 января 2021 года №56/21 «О цене на природный газ для всех категорий потребителей» в части повышения на 4% цены на газ для теплоснабжающих предприятий Республики», - заявила Духина. Председатель комитета подчеркнула, что «тарифы на природный газ для населения и субъектов хозяйствования остаются неизменными».«Согласно постановлению Правительства ЛНР «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению», с 1 июля будут действовать новые размеры тарифов на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей - для предприятий, обслуживающих многоквартирные жилые дома, наружное освещение населенных пунктов, и для предприятий горэлектротранспорта», — проинформировала Духина.Она уточнила, что«Так, например, для населения за объем, потребленный до 150 кВт/час в месяц, тариф с 1 июля 2021 года составит 1,20 руб. за 1 кВт/час при существующем 1,04 руб. за 1 кВт/час. Стоимость электроэнергии в домах с электроплитами за объем до 250 кВт/час в месяц составит 92 коп. при существующей стоимости 80 коп. за 1 кВт/час," - добавила руководитель комитета.Еще одним постановлениемдля населения, бюджетных организаций и субъектов хозяйствования.«В частности, для населения повышение тарифов во втором полугодии текущего года ограничено следующей максимальной величиной роста:на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — 33%;услуги по обращению с бытовыми отходами — 50%;на услуги по централизованному отоплению — 16%;на централизованное снабжение горячей водой — 20%", — проинформировала Духина.Она отметила, что«Конкретные размеры тарифов на услуги по содержанию жилья для каждого дома и по обращению с бытовыми отходами во втором полугодии 2021 года будут устанавливаться распоряжениями администраций городов и районов Луганской Народной Республики по согласованию с Государственным комитетом тарифного и ценового регулирования в пределах установленной Правительством максимальной величины роста тарифов после проверки расчетов и подтверждающих документов исполнителей услуг», — добавила председатель.Руководитель комитета уточнила, что в том случае, «если предприятием будут документально подтверждены затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг в размере ниже, чем тариф с учетом максимальной величины, тарифы будут повышены соответственно на меньший процент».Она напомнила, что в Луганске был утвержден Порядок предоставления компенсационных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для получения компенсаций необходимо обратиться в управление труда и соцзащиты администрации города или района по месту жительства.Экономика - Сегодня, 20:35 96

Метки: {keywords}