Украина отменила штрафы за въезд на «подконтрольную» через РФ



Соответствующий документ № 5478 во вторник, 29 июня, поддержали 292 нардепа. Размер штрафа составляет от 1,7 до 5,1 тысячи гривен.

За те же действия группы лиц или повторное нарушение сумма взыскания выше — от 5,1 до 8,5 тысяч гривен.

Как уточняется в пояснительной записке, из-за закрытия или ограниченной работы КПВВ у украинцев нет возможности законно въехать в Украину с ОРДЛО. Это привело к увеличению случаев выезда граждан в Россию.

Авторы документа подчеркнули, что жителям оккупированного Донбассе необходимо посещать подконтрольную Украине территорию прежде всего для получения медицинской помощи, пенсии, документов или для обучения.

Новости Украины - Сегодня, 19:58 362 В Верховной Раде Украины приняли закон, который отменяет штрафы за въезд из оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию. Он будет действовать во время карантина или при блокировке контрольных пунктов въезда и выезда.Соответствующий документ № 5478 во вторник, 29 июня, поддержали 292 нардепа. Размер штрафа составляет от 1,7 до 5,1 тысячи гривен.За те же действия группы лиц или повторное нарушение сумма взыскания выше — от 5,1 до 8,5 тысяч гривен.Как уточняется в пояснительной записке, из-за закрытия или ограниченной работы КПВВ у украинцев нет возможности законно въехать в Украину с ОРДЛО. Это привело к увеличению случаев выезда граждан в Россию.Авторы документа подчеркнули, что жителям оккупированного Донбассе необходимо посещать подконтрольную Украине территорию прежде всего для получения медицинской помощи, пенсии, документов или для обучения. Новости Украины - Сегодня, 19:58 362

Метки: {keywords}