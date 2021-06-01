Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода

Российский президент Владимир Путин подписал закон, в котором сказано о неприкосновенности минимального дохода должников.kremlin.ru / Пресс-служба КремляТекст закона был опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что доходы должника, равные прожиточному минимуму, теперь включены в перечень имущества, не подлежащего взысканию приставами.Россияне, согласно закону, смогут обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать номер счета, с которого не будет списываться их минимальный доход. Сумма, о которой идет речь, сейчас равняется 12 702 рублям.Анастасия Броцкая