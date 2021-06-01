До конца года в Луганске центральное отопление и горячая вода может подорожать почти на 20%, а вывоз мусора на 50%



«В частности, для населения повышение тарифов во втором полугодии текущего года ограничено следующей максимальной величиной роста: на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — 33%; услуги по обращению с бытовыми отходами — 50%; на услуги по централизованному отоплению — 16%; на централизованное снабжение горячей водой — 20%«, — проинформировала Духина.

Она отметила, что «тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения не повышаются и остаются на существующем уровне«.

«Конкретные размеры тарифов на услуги по содержанию жилья для каждого дома и по обращению с бытовыми отходами во втором полугодии 2021 года будут устанавливаться распоряжениями администраций городов и районов Луганской Народной Республики по согласованию с Государственным комитетом тарифного и ценового регулирования в пределах установленной Правительством максимальной величины роста тарифов после проверки расчетов и подтверждающих документов исполнителей услуг», — добавила председатель.

Руководитель комитета уточнила, что в том случае, «если предприятием будут документально подтверждены затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг в размере ниже, чем тариф с учетом максимальной величины, тарифы будут повышены соответственно на меньший процент».

Она напомнила, что в Луганске действует утвержденный Порядок предоставления компенсационных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для получения компенсаций необходимо обратиться в управление труда и соцзащиты администрации города или района по месту жительства. Экономика - Сегодня, 05:30 155 Постановлением Правительства ЛНР с 1 июля 2021 года установлена максимальная величина роста тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг для населения, бюджетных организаций и субъектов хозяйствования.«В частности, для населения повышение тарифов во втором полугодии текущего года ограничено следующей максимальной величиной роста: на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — 33%; услуги по обращению с бытовыми отходами — 50%; на услуги по централизованному отоплению — 16%; на централизованное снабжение горячей водой — 20%«, — проинформировала Духина.Она отметила, что «тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения не повышаются и остаются на существующем уровне«.«Конкретные размеры тарифов на услуги по содержанию жилья для каждого дома и по обращению с бытовыми отходами во втором полугодии 2021 года будут устанавливаться распоряжениями администраций городов и районов Луганской Народной Республики по согласованию с Государственным комитетом тарифного и ценового регулирования в пределах установленной Правительством максимальной величины роста тарифов после проверки расчетов и подтверждающих документов исполнителей услуг», — добавила председатель.Руководитель комитета уточнила, что в том случае, «если предприятием будут документально подтверждены затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг в размере ниже, чем тариф с учетом максимальной величины, тарифы будут повышены соответственно на меньший процент».Она напомнила, что в Луганске действует утвержденный Порядок предоставления компенсационных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для получения компенсаций необходимо обратиться в управление труда и соцзащиты администрации города или района по месту жительства. Экономика - Сегодня, 05:30 155

Метки: {keywords}