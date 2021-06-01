Курс валют в Луганске в среду 30 июня
Государственный банк самопровозглашенной Луганской Народной Республики информирует о том, на 30 июня 2021 года на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 72,3723 рубля
1 ЕВРО 86,2026 рубля
10 украинских гривен 26,6343 рубля.
Вчера, 29 июня, курс валют соответствовал следующим соотношениям:
1 доллар США 72,1777 рубля
1 ЕВРО 86,1657 рубля
10 украинских гривен 26,4097 рубля.
Экономика - Сегодня, 05:02 148
1 доллар США 72,3723 рубля
1 ЕВРО 86,2026 рубля
10 украинских гривен 26,6343 рубля.
Вчера, 29 июня, курс валют соответствовал следующим соотношениям:
1 доллар США 72,1777 рубля
1 ЕВРО 86,1657 рубля
10 украинских гривен 26,4097 рубля.
Экономика - Сегодня, 05:02 148
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