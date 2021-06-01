Украина может закрыть границу с Россией — СНБО
Секретарь СНБО Данилов высказался о возможности закрытия государственной границы с Россией и полном прекращении транспортного сообщения.
Альтернативой для жителей Донбасса, которые хотят попасть на подконтрольную и обратно, видят, например, украино-турецкой границы. Думаете шутка? Едва ли.
В СНБО обеспокоены эпидемиологической обстановкой и после обнаружения первых больных коронавирусом штамма «Дельта» всерьёз заговорили о подной остановке сообщения с Россией. Оба заболевших прибыли из Российской Федерации.
Но если Вам кажется, что в СНБО не понимают всю важность работы КПП на украино-российской границе при продолжающейся блокировке работы КПВВ на линии разграничения, то не сомневайтесь, там предложили свой вариант. Жителям Донбасса посоветовали воспользоваться авиаперелетами через другие страны:
«Сейчас единственный путь попасть с неподконтрольных территорий в Украину или обратно — через Россию. Закрытие границы с РФ фактически сделает невозможным эти поездки. Либо придётся использовать перелёты через другие страны, с которыми есть сообщение у Украины и России. Но это будет очень дорого» — заявил Данилов.
Многие луганчане уже прокомментировали заявления своего земляка в соцсетях, цинизм Данилова никого не удивил:
«Проезд через Россию покажется сказкой . Теперь пенсионеры будут летать самолётом например через Турцию )» — написал один из пользователей социальных сетей.
Напомним, что вчера Верховная Рада отменила многотысячные штрафы за проезд на подконтрольную через территорию Российской Федерации. Политика - Сегодня, 10:05 325
Альтернативой для жителей Донбасса, которые хотят попасть на подконтрольную и обратно, видят, например, украино-турецкой границы. Думаете шутка? Едва ли.
В СНБО обеспокоены эпидемиологической обстановкой и после обнаружения первых больных коронавирусом штамма «Дельта» всерьёз заговорили о подной остановке сообщения с Россией. Оба заболевших прибыли из Российской Федерации.
Но если Вам кажется, что в СНБО не понимают всю важность работы КПП на украино-российской границе при продолжающейся блокировке работы КПВВ на линии разграничения, то не сомневайтесь, там предложили свой вариант. Жителям Донбасса посоветовали воспользоваться авиаперелетами через другие страны:
«Сейчас единственный путь попасть с неподконтрольных территорий в Украину или обратно — через Россию. Закрытие границы с РФ фактически сделает невозможным эти поездки. Либо придётся использовать перелёты через другие страны, с которыми есть сообщение у Украины и России. Но это будет очень дорого» — заявил Данилов.
Многие луганчане уже прокомментировали заявления своего земляка в соцсетях, цинизм Данилова никого не удивил:
«Проезд через Россию покажется сказкой . Теперь пенсионеры будут летать самолётом например через Турцию )» — написал один из пользователей социальных сетей.
Напомним, что вчера Верховная Рада отменила многотысячные штрафы за проезд на подконтрольную через территорию Российской Федерации. Политика - Сегодня, 10:05 325
Метки: {keywords}