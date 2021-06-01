Украине предрекли распад на четыре части

"По той конституции, по той ситуации, в которой мы оказались, мы вообще должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина", - выразил мнение экс-парламентарий.

"Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит", - отметил экс-депутат.

Фото: © РИА Новости / Евгения НовоженинаУкраина в будущем может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает РИА Новости.По его словам, западные страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам свои паспорта.При этом Мураев раскритиковал президента Владимира Зеленского за его слова о том, что СССР якобы был "агрессором", указав, что по такой логике следовало бы отдать пять областей, "подаренных" Украине, Европе.Ранее о возможном распаде Украины заявлял глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, страна стоит на грани распада из-за стремительного роста центробежных настроений. Украинский журналист Дмитрий Гордон также заявлял, что политика украинизации может привести к распаду государства.