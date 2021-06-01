Реакция россиян на выход Украины в 1/4 финала Евро-2020. Никакой ненависти, добрая соседская зависть и поздравления



Появились и фотографии болельщиков, поддерживающих сборную Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции на стадионе в Глазго.

На одном из фото запечатлен болельщик с российским флагом, стоящий в обнимку с поклонником в атрибутике украинской сборной.

Люди в восторге от игры сборной Украины.



«Ради такого футбола можно и на рейс опоздать!»



Успех соседей в России породил только новую порцию критики в адрес российской сборной. Никакой ненависти.



И вновь начали сравнивать Украину с Россией.



Футбольный менеджер Марко Трабукки предложил поменять Станислава Черчесова на... Шевченко.



Пользователи соцсетей припомнили и слова Дзюбы после вылета нашей сборной из группы.



Почему-то вспомнили даже ошибку Александра Филимонова.



Советский мультфильм «Как казаки в футбол играли» сейчас очень даже в тему.



Некоторые уже даже мечтают о финале с Данией.



Новости Футбола - Сегодня, 11:21 51 Сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 и впервые в своей истории попала в четвертьфинал Евро. Там команду Андрея Шевченко ждёт Англия. Чемпионат собрал реакцию в соцсетях на историческую победу украинской сборной.Появились и фотографии болельщиков, поддерживающих сборную Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции на стадионе в Глазго.На одном из фото запечатлен болельщик с российским флагом, стоящий в обнимку с поклонником в атрибутике украинской сборной.Люди в восторге от игры сборной Украины.«Ради такого футбола можно и на рейс опоздать!»Успех соседей в России породил только новую порцию критики в адрес российской сборной. Никакой ненависти.И вновь начали сравнивать Украину с Россией.Футбольный менеджерпредложил поменятьна... Шевченко.Пользователи соцсетей припомнили и слова Дзюбы после вылета нашей сборной из группы.Почему-то вспомнили даже ошибку Александра Филимонова.Советский мультфильм «Как казаки в футбол играли» сейчас очень даже в тему.Некоторые уже даже мечтают о финале с Данией.Новости Футбола - Сегодня, 11:21 51

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