Реакция россиян на выход Украины в 1/4 финала Евро-2020. Никакой ненависти, добрая соседская зависть и поздравления
Сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 и впервые в своей истории попала в четвертьфинал Евро. Там команду Андрея Шевченко ждёт Англия. Чемпионат собрал реакцию в соцсетях на историческую победу украинской сборной.
Появились и фотографии болельщиков, поддерживающих сборную Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции на стадионе в Глазго.
На одном из фото запечатлен болельщик с российским флагом, стоящий в обнимку с поклонником в атрибутике украинской сборной.
Люди в восторге от игры сборной Украины.
«Ради такого футбола можно и на рейс опоздать!»
Успех соседей в России породил только новую порцию критики в адрес российской сборной. Никакой ненависти.
И вновь начали сравнивать Украину с Россией.
Футбольный менеджер Марко Трабукки предложил поменять Станислава Черчесова на... Шевченко.
Пользователи соцсетей припомнили и слова Дзюбы после вылета нашей сборной из группы.
Почему-то вспомнили даже ошибку Александра Филимонова.
Советский мультфильм «Как казаки в футбол играли» сейчас очень даже в тему.
Некоторые уже даже мечтают о финале с Данией.
Новости Футбола - Сегодня, 11:21 51
Появились и фотографии болельщиков, поддерживающих сборную Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции на стадионе в Глазго.
На одном из фото запечатлен болельщик с российским флагом, стоящий в обнимку с поклонником в атрибутике украинской сборной.
Люди в восторге от игры сборной Украины.
«Ради такого футбола можно и на рейс опоздать!»
Успех соседей в России породил только новую порцию критики в адрес российской сборной. Никакой ненависти.
И вновь начали сравнивать Украину с Россией.
Футбольный менеджер Марко Трабукки предложил поменять Станислава Черчесова на... Шевченко.
Пользователи соцсетей припомнили и слова Дзюбы после вылета нашей сборной из группы.
Почему-то вспомнили даже ошибку Александра Филимонова.
Советский мультфильм «Как казаки в футбол играли» сейчас очень даже в тему.
Некоторые уже даже мечтают о финале с Данией.
Новости Футбола - Сегодня, 11:21 51
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