Путин объяснил, почему Украина не вошла в список недружественных стран

"Я не считаю, что украинский народ является недружественным, нет, ничего подобного, мы единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины, явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело", — сказал глава государства на прямой линии.

Фото: © РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным.Поэтому страна не вошла в соответствующий список, который ранее подготовил кабмин, передает РИА Новости.Вдобавок президент считает нецелесообразным встречаться и обсуждать проблемы с коллегой Владимиром Зеленским, который, как утверждает Путин, отдал страну под полное внешнее управление.Пока в таком списке две страны — США и Чехия. С ними у Москвы сложные дипломатические отношения. Прага, помимо прочего, обвиняет российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.