Путин объяснил, почему Украина не вошла в список недружественных стран
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным.
Поэтому страна не вошла в соответствующий список, который ранее подготовил кабмин, передает РИА Новости.
"Я не считаю, что украинский народ является недружественным, нет, ничего подобного, мы единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины, явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело", — сказал глава государства на прямой линии.
Вдобавок президент считает нецелесообразным встречаться и обсуждать проблемы с коллегой Владимиром Зеленским, который, как утверждает Путин, отдал страну под полное внешнее управление.
Пока в таком списке две страны — США и Чехия. С ними у Москвы сложные дипломатические отношения. Прага, помимо прочего, обвиняет российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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