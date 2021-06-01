Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, нарушающим COVID-ограничения

"В дальнейшем я предлагаю вплоть до того, что локдауны по регионам вводить. Будем принимать решение, так как ситуация ситуации рознь. В тех регионах, где ни органы власти, ни представители бизнеса не считают необходимым выполнять предписанные меры, будем вводить полное закрытие прямо по регионам. Такой-то регион закрываем полностью, переводим на режим ЧС тотальный и дальше двигаемся. Обращаемся к бизнесу с просьбой, пожалуйста, давайте соблюдать правила", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Фото: © Пресс-служба главы Республики КрымГлава Крыма Сергей Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, где бизнес не соблюдает меры по противодействию коронавирусу, передает РИА Новости.По его словам, в районах республики будут усилены контрольные мероприятия. Аксенов также поручил главам администраций проводить объезды и контролировать вопрос с работой общепита ночью.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,4 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,4 тысячи человек, умерли 1 505 человек.