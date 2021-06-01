Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Полиция Чехии пока не собрала достаточно доказательств по делу Врбетице

root Сегодня, 13:150Новости
Полиция Чехии пока не собрала достаточно доказательств по делу Врбетице
Фото: © Полиция Чехии
Правоохранительные органы Чехии пока не собрали достаточно доказательств для судебного преследования по делу о взрывах во Врбетице, сообщил в интервью Чешскому радио глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью Йиржи Мазанек, передает RT.
«У нас пока недостаточно доказательств для судебного преследования», — сказал он, отвечая на вопрос, почему по данному делу до сих пор не предъявлено обвинений.

По его словам, в настоящее время ведомство работает над тем, «чтобы это произошло».
17 апреля власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.
В Москве неоднократно называли надуманными и политизированными обвинения Праги и призывали довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.
По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, единственной версией в расследовании взрывов является «нападение российских агентов».
При этом в апреле президент Милош Земан заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо «российских агентах», о которых стали объявлять в последние недели.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: