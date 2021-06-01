Полиция Чехии пока не собрала достаточно доказательств по делу Врбетице

«У нас пока недостаточно доказательств для судебного преследования», — сказал он, отвечая на вопрос, почему по данному делу до сих пор не предъявлено обвинений.

Фото: © Полиция ЧехииПравоохранительные органы Чехии пока не собрали достаточно доказательств для судебного преследования по делу о взрывах во Врбетице, сообщил в интервью Чешскому радио глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью Йиржи Мазанек, передает RT.По его словам, в настоящее время ведомство работает над тем, «чтобы это произошло».17 апреля власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.В Москве неоднократно называли надуманными и политизированными обвинения Праги и призывали довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, единственной версией в расследовании взрывов является «нападение российских агентов».При этом в апреле президент Милош Земан заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо «российских агентах», о которых стали объявлять в последние недели.Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.