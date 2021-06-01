КРРТ частично приостановит вещание в 4 городах
Государственное унитарное предприятие «Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» (КРРТ) частично приостановит вещание в четырех городах в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций.
В Луганске 1 июля с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканала «Пятница», 6 июля в это же время будет отсутствовать вещание телеканала «СТС», 7 июля — радиостанции «Хомякс ФМ», 8 июля — телеканала «Луганск 24», 13 июля — канала «Россия 1», 14 июля — канала «Первый», 15 июля — канала «Домашний».
В Ровеньках 1 июля в 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканала «Карусель», 7 июля в это же время — телеканала «СТС», 15 июля — телеканала «Звезда».
В Перевальске 13 июля с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканалов «Луганск 24» и «Первый».
В Стаханове 15 июля с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание радиостанций «Радио Победа» и «Свое радио».
Культура - Сегодня, 13:41 31
В Луганске 1 июля с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканала «Пятница», 6 июля в это же время будет отсутствовать вещание телеканала «СТС», 7 июля — радиостанции «Хомякс ФМ», 8 июля — телеканала «Луганск 24», 13 июля — канала «Россия 1», 14 июля — канала «Первый», 15 июля — канала «Домашний».
В Ровеньках 1 июля в 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканала «Карусель», 7 июля в это же время — телеканала «СТС», 15 июля — телеканала «Звезда».
В Перевальске 13 июля с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканалов «Луганск 24» и «Первый».
В Стаханове 15 июля с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание радиостанций «Радио Победа» и «Свое радио».
Культура - Сегодня, 13:41 31
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