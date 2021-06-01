Как освежиться в июньскую жару и подготовиться к июльской



Отличным способом освежиться в жару является лимонад, приготовленный в домашних условиях. Быстро, просто, вкусно и эффективно.

5 простых рецептов домашнего лимонада на любой вкус. Попробуйте, и вам обязательно понравится!

Лимонно-апельсиновый лимонад

• Апельсины — 3 штуки

• Лимон — 2 штуки

• Газированная вода — 1/2 стакана

• Сахар по вкусу

• Колотый лед по вкусу

1. Из апельсинов выжмите сок. Поставьте в холодильник на 20 минут.

2. Достаньте сок из холодильника. Добавьте в него сахар. Хорошенько размешайте. Поставьте обратно в холодильник на 10 минут.

3. Выньте из холодильника сок. Выжмите лимон в апельсиновый сок.

4. Добавьте колотый лёд в лимонад, поставьте в морозильную камеру, на 10 минут.

5. После этого добавьте в лимонад газированную воду. Поставьте в морозилку на 5 минут.

6. Достаньте лимонад и наслаждайтесь вкусом.



Огуречный лимонад с лаймом и яблоком

• Лайм — 3 штуки

• Огурцы — 4 штуки

• Мята — 10 г

• Яблоко — 1 штука

• Лимон — 1/2 штуки

• Сахарный сироп — 140 мл

• Газированная вода — 1 л

• Лимонная трава — 20 г

1. Сахарный сироп, сок лайма и лимона доведите до кипения и варите на среднем огне 3 минуты; снимите с огня и остудите.

2. Отделите и мелко нарубите листья мяты.

3. Слейте 200 мл газировки из бутылки.

4. Натрите огурец и яблоко на терке и переложите в бутылку вместе с мятой.

5. Процедите и медленно влейте сироп в бутылку.

6. Плотно закройте бутылку крышкой и дайте лимонаду настояться в холодильнике минимум 15 минут (рекомендуем настаивать 2 часа).

7. Процедите лимонад через сито и подавайте в бокалах.



Освежающий мятно-имбирный лимонад

• Коричневый сахар — 1 ст. ложка

• Белый мелкий сахар — 200 г

• Лимон — 4 штуки

• Лайм — 3 штуки

• Мята — 1 пучок

• Имбирь — 50 г

• Лимонная цедра по вкусу

1. В кастрюлю всыпать белый сахар, влить 1 стакан воды, довести до кипения и кипятить до полного растворения сахара. Добавить в сахарный сироп натертый корень имбиря и сразу же охладить, поставив в миску колотым льдом.

2. Влить в кастрюлю сок трех лаймов и трех лимонов, добавить цедру и поставить в холодильник на 30 минут.

3. Оставшийся целый лимон разрезать вдоль пополам и нарезать на тонкие дольки, смешать с листьями мяты, положить в кувшин с широким горлом, посыпать коричневым сахаром и потолочь пестиком. Влить в кувшин холодный лимонад, разбавить водой со льдом по вкусу, от 2 до 4 стаканов. Можно вместо обычной воды использовать газированную.



Клубничный газированный лимонад

• Клубника — 10 штук

• Лимон — 1 штука

• Сахар — на кончике ножа

• Газированная вода — 1/2 л

• Колотый лед по вкусу

1. Делаем лимонный сок. Примерно получится треть стакана. В лимонный сок добавляем сахар на кончике ножа.

2. Разминаем клубнику вручную. Так она получится вкуснее. Клубнику уже готовую нужно положить в холодильник.

3. Достаём все ингредиенты и смешиваем в графине. Разливаем по стаканам и наслаждаемся.



Лимонад из ревеня и базилика

• Ревень — 120 г

• Базилик — 20 г

• Мед — 60 г

• Содовая вода — 240 мл

• Лед по вкусу

1. Положите в измельчитель ревень и листья базилика, слегка измельчите их, чтобы ингредиенты дали сок.

2. Переложите ревень и базилик в шейкер, добавьте мед и содовую.

3. Смешайте коктейль. В бокал положите кубики льда и разлейте коктейль по бокалам.

4. Украсьте листьями базилика и подавайте.

Красота и здоровье - Сегодня, 13:25 97 Лето знает, что все его ждут с нетерпением, чтобы успеть насладиться теплом, погреться и позагорать на солнышке, ведь оно такое короткое. И оно приходит... Жарко, душно и физически тяжело, особенно, если отпуск в далекой перспективе. Надо как-то спасаться, журналисты СБ. Беларусь сегодня с нами согласны и делятся рецептами летнего напитка.Отличным способом освежиться в жару является лимонад, приготовленный в домашних условиях. Быстро, просто, вкусно и эффективно.5 простых рецептов домашнего лимонада на любой вкус. Попробуйте, и вам обязательно понравится!• Апельсины — 3 штуки• Лимон — 2 штуки• Газированная вода — 1/2 стакана• Сахар по вкусу• Колотый лед по вкусу1. Из апельсинов выжмите сок. Поставьте в холодильник на 20 минут.2. Достаньте сок из холодильника. Добавьте в него сахар. Хорошенько размешайте. Поставьте обратно в холодильник на 10 минут.3. Выньте из холодильника сок. Выжмите лимон в апельсиновый сок.4. Добавьте колотый лёд в лимонад, поставьте в морозильную камеру, на 10 минут.5. После этого добавьте в лимонад газированную воду. Поставьте в морозилку на 5 минут.6. Достаньте лимонад и наслаждайтесь вкусом.• Лайм — 3 штуки• Огурцы — 4 штуки• Мята — 10 г• Яблоко — 1 штука• Лимон — 1/2 штуки• Сахарный сироп — 140 мл• Газированная вода — 1 л• Лимонная трава — 20 г1. Сахарный сироп, сок лайма и лимона доведите до кипения и варите на среднем огне 3 минуты; снимите с огня и остудите.2. Отделите и мелко нарубите листья мяты.3. Слейте 200 мл газировки из бутылки.4. Натрите огурец и яблоко на терке и переложите в бутылку вместе с мятой.5. Процедите и медленно влейте сироп в бутылку.6. Плотно закройте бутылку крышкой и дайте лимонаду настояться в холодильнике минимум 15 минут (рекомендуем настаивать 2 часа).7. Процедите лимонад через сито и подавайте в бокалах.• Коричневый сахар — 1 ст. ложка• Белый мелкий сахар — 200 г• Лимон — 4 штуки• Лайм — 3 штуки• Мята — 1 пучок• Имбирь — 50 г• Лимонная цедра по вкусу1. В кастрюлю всыпать белый сахар, влить 1 стакан воды, довести до кипения и кипятить до полного растворения сахара. Добавить в сахарный сироп натертый корень имбиря и сразу же охладить, поставив в миску колотым льдом.2. Влить в кастрюлю сок трех лаймов и трех лимонов, добавить цедру и поставить в холодильник на 30 минут.3. Оставшийся целый лимон разрезать вдоль пополам и нарезать на тонкие дольки, смешать с листьями мяты, положить в кувшин с широким горлом, посыпать коричневым сахаром и потолочь пестиком. Влить в кувшин холодный лимонад, разбавить водой со льдом по вкусу, от 2 до 4 стаканов. Можно вместо обычной воды использовать газированную.• Клубника — 10 штук• Лимон — 1 штука• Сахар — на кончике ножа• Газированная вода — 1/2 л• Колотый лед по вкусу1. Делаем лимонный сок. Примерно получится треть стакана. В лимонный сок добавляем сахар на кончике ножа.2. Разминаем клубнику вручную. Так она получится вкуснее. Клубнику уже готовую нужно положить в холодильник.3. Достаём все ингредиенты и смешиваем в графине. Разливаем по стаканам и наслаждаемся.• Ревень — 120 г• Базилик — 20 г• Мед — 60 г• Содовая вода — 240 мл• Лед по вкусу1. Положите в измельчитель ревень и листья базилика, слегка измельчите их, чтобы ингредиенты дали сок.2. Переложите ревень и базилик в шейкер, добавьте мед и содовую.3. Смешайте коктейль. В бокал положите кубики льда и разлейте коктейль по бокалам.4. Украсьте листьями базилика и подавайте.Красота и здоровье - Сегодня, 13:25 97

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