Как освежиться в июньскую жару и подготовиться к июльской
Лето знает, что все его ждут с нетерпением, чтобы успеть насладиться теплом, погреться и позагорать на солнышке, ведь оно такое короткое. И оно приходит... Жарко, душно и физически тяжело, особенно, если отпуск в далекой перспективе. Надо как-то спасаться, журналисты СБ. Беларусь сегодня с нами согласны и делятся рецептами летнего напитка.
Отличным способом освежиться в жару является лимонад, приготовленный в домашних условиях. Быстро, просто, вкусно и эффективно.
5 простых рецептов домашнего лимонада на любой вкус. Попробуйте, и вам обязательно понравится!
Лимонно-апельсиновый лимонад
• Апельсины — 3 штуки
• Лимон — 2 штуки
• Газированная вода — 1/2 стакана
• Сахар по вкусу
• Колотый лед по вкусу
1. Из апельсинов выжмите сок. Поставьте в холодильник на 20 минут.
2. Достаньте сок из холодильника. Добавьте в него сахар. Хорошенько размешайте. Поставьте обратно в холодильник на 10 минут.
3. Выньте из холодильника сок. Выжмите лимон в апельсиновый сок.
4. Добавьте колотый лёд в лимонад, поставьте в морозильную камеру, на 10 минут.
5. После этого добавьте в лимонад газированную воду. Поставьте в морозилку на 5 минут.
6. Достаньте лимонад и наслаждайтесь вкусом.
Огуречный лимонад с лаймом и яблоком
• Лайм — 3 штуки
• Огурцы — 4 штуки
• Мята — 10 г
• Яблоко — 1 штука
• Лимон — 1/2 штуки
• Сахарный сироп — 140 мл
• Газированная вода — 1 л
• Лимонная трава — 20 г
1. Сахарный сироп, сок лайма и лимона доведите до кипения и варите на среднем огне 3 минуты; снимите с огня и остудите.
2. Отделите и мелко нарубите листья мяты.
3. Слейте 200 мл газировки из бутылки.
4. Натрите огурец и яблоко на терке и переложите в бутылку вместе с мятой.
5. Процедите и медленно влейте сироп в бутылку.
6. Плотно закройте бутылку крышкой и дайте лимонаду настояться в холодильнике минимум 15 минут (рекомендуем настаивать 2 часа).
7. Процедите лимонад через сито и подавайте в бокалах.
Освежающий мятно-имбирный лимонад
• Коричневый сахар — 1 ст. ложка
• Белый мелкий сахар — 200 г
• Лимон — 4 штуки
• Лайм — 3 штуки
• Мята — 1 пучок
• Имбирь — 50 г
• Лимонная цедра по вкусу
1. В кастрюлю всыпать белый сахар, влить 1 стакан воды, довести до кипения и кипятить до полного растворения сахара. Добавить в сахарный сироп натертый корень имбиря и сразу же охладить, поставив в миску колотым льдом.
2. Влить в кастрюлю сок трех лаймов и трех лимонов, добавить цедру и поставить в холодильник на 30 минут.
3. Оставшийся целый лимон разрезать вдоль пополам и нарезать на тонкие дольки, смешать с листьями мяты, положить в кувшин с широким горлом, посыпать коричневым сахаром и потолочь пестиком. Влить в кувшин холодный лимонад, разбавить водой со льдом по вкусу, от 2 до 4 стаканов. Можно вместо обычной воды использовать газированную.
Клубничный газированный лимонад
• Клубника — 10 штук
• Лимон — 1 штука
• Сахар — на кончике ножа
• Газированная вода — 1/2 л
• Колотый лед по вкусу
1. Делаем лимонный сок. Примерно получится треть стакана. В лимонный сок добавляем сахар на кончике ножа.
2. Разминаем клубнику вручную. Так она получится вкуснее. Клубнику уже готовую нужно положить в холодильник.
3. Достаём все ингредиенты и смешиваем в графине. Разливаем по стаканам и наслаждаемся.
Лимонад из ревеня и базилика
• Ревень — 120 г
• Базилик — 20 г
• Мед — 60 г
• Содовая вода — 240 мл
• Лед по вкусу
1. Положите в измельчитель ревень и листья базилика, слегка измельчите их, чтобы ингредиенты дали сок.
2. Переложите ревень и базилик в шейкер, добавьте мед и содовую.
3. Смешайте коктейль. В бокал положите кубики льда и разлейте коктейль по бокалам.
4. Украсьте листьями базилика и подавайте.
Красота и здоровье - Сегодня, 13:25 97
Отличным способом освежиться в жару является лимонад, приготовленный в домашних условиях. Быстро, просто, вкусно и эффективно.
5 простых рецептов домашнего лимонада на любой вкус. Попробуйте, и вам обязательно понравится!
Лимонно-апельсиновый лимонад
• Апельсины — 3 штуки
• Лимон — 2 штуки
• Газированная вода — 1/2 стакана
• Сахар по вкусу
• Колотый лед по вкусу
1. Из апельсинов выжмите сок. Поставьте в холодильник на 20 минут.
2. Достаньте сок из холодильника. Добавьте в него сахар. Хорошенько размешайте. Поставьте обратно в холодильник на 10 минут.
3. Выньте из холодильника сок. Выжмите лимон в апельсиновый сок.
4. Добавьте колотый лёд в лимонад, поставьте в морозильную камеру, на 10 минут.
5. После этого добавьте в лимонад газированную воду. Поставьте в морозилку на 5 минут.
6. Достаньте лимонад и наслаждайтесь вкусом.
Огуречный лимонад с лаймом и яблоком
• Лайм — 3 штуки
• Огурцы — 4 штуки
• Мята — 10 г
• Яблоко — 1 штука
• Лимон — 1/2 штуки
• Сахарный сироп — 140 мл
• Газированная вода — 1 л
• Лимонная трава — 20 г
1. Сахарный сироп, сок лайма и лимона доведите до кипения и варите на среднем огне 3 минуты; снимите с огня и остудите.
2. Отделите и мелко нарубите листья мяты.
3. Слейте 200 мл газировки из бутылки.
4. Натрите огурец и яблоко на терке и переложите в бутылку вместе с мятой.
5. Процедите и медленно влейте сироп в бутылку.
6. Плотно закройте бутылку крышкой и дайте лимонаду настояться в холодильнике минимум 15 минут (рекомендуем настаивать 2 часа).
7. Процедите лимонад через сито и подавайте в бокалах.
Освежающий мятно-имбирный лимонад
• Коричневый сахар — 1 ст. ложка
• Белый мелкий сахар — 200 г
• Лимон — 4 штуки
• Лайм — 3 штуки
• Мята — 1 пучок
• Имбирь — 50 г
• Лимонная цедра по вкусу
1. В кастрюлю всыпать белый сахар, влить 1 стакан воды, довести до кипения и кипятить до полного растворения сахара. Добавить в сахарный сироп натертый корень имбиря и сразу же охладить, поставив в миску колотым льдом.
2. Влить в кастрюлю сок трех лаймов и трех лимонов, добавить цедру и поставить в холодильник на 30 минут.
3. Оставшийся целый лимон разрезать вдоль пополам и нарезать на тонкие дольки, смешать с листьями мяты, положить в кувшин с широким горлом, посыпать коричневым сахаром и потолочь пестиком. Влить в кувшин холодный лимонад, разбавить водой со льдом по вкусу, от 2 до 4 стаканов. Можно вместо обычной воды использовать газированную.
Клубничный газированный лимонад
• Клубника — 10 штук
• Лимон — 1 штука
• Сахар — на кончике ножа
• Газированная вода — 1/2 л
• Колотый лед по вкусу
1. Делаем лимонный сок. Примерно получится треть стакана. В лимонный сок добавляем сахар на кончике ножа.
2. Разминаем клубнику вручную. Так она получится вкуснее. Клубнику уже готовую нужно положить в холодильник.
3. Достаём все ингредиенты и смешиваем в графине. Разливаем по стаканам и наслаждаемся.
Лимонад из ревеня и базилика
• Ревень — 120 г
• Базилик — 20 г
• Мед — 60 г
• Содовая вода — 240 мл
• Лед по вкусу
1. Положите в измельчитель ревень и листья базилика, слегка измельчите их, чтобы ингредиенты дали сок.
2. Переложите ревень и базилик в шейкер, добавьте мед и содовую.
3. Смешайте коктейль. В бокал положите кубики льда и разлейте коктейль по бокалам.
4. Украсьте листьями базилика и подавайте.
Красота и здоровье - Сегодня, 13:25 97
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