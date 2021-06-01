СМИ: российских хакеров обвинили в атаках на немецкие банки

Фото: © РИА Новости / Алексей МальгавкоХакеров из России обвинили в причастности к кибератакам на немецкую "критическую инфраструктуру и банковский сектор", сообщает газета Bild со ссылкой на источники в секретной службе, передает РИА Новости.Утверждается, что за атаками стоят "государственные российские хакеры из группы Fancy Bear". Федеральная служба безопасности в сфере информационной техники (BSI) подтвердила изданию информацию о нападениях.Доказательств в пользу этой версии при этом оно не привело.В качестве причин для кибератак источники издания приводят разные версии, включая "месть за санкции", а также попытки помешать давлению на руководство Белоруссии.Запад не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.