Путин назвал провокацией инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

«Было очевидно, что эсминец зашёл, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших вооружённых сил по пресечению подобных провокаций: смотрели, что где у нас включается, как работает, где что находится, — мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, но меня военные извинят», — сказал Путин в ходе прямой линии.

«Это, конечно, провокация, совершенно очевидная... Во-первых, она была комплексная и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашёл в наши терводы днём, а ещё рано утром, в 07:30, с одного из аэродромов натовских в Греции, с Крита по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолёт», — сказал Путин.

Фото: ReutersПрезидент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море, передает RT.Как отметил глава государства, он не считает, что из-за инцидента мир стоял на пороге третьей мировой войны, «даже если бы мы потопили этот корабль».23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.Как сообщили в Минобороны, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.В оборонном ведомстве назвали произошедшее нарушением Конвенции ООН по морскому праву и потребовали от Лондона провести тщательное расследование. В МИД инцидент охарактеризовали как грубую провокацию.