В Чехии назвали способ выбить стул из-под "Северного потока вЂ” 2"

"Среди возможных вариантов наиболее реальным кажется тот, при котором газопровод можно будет достроить, а потом установить жесткие условия пользования им", — пишет автор.

Фото: © AP Photo / dpa/Jens BuettnerЧешский журналист Адам Черны назвал способ "выбить стул" из-под проекта "Северный поток — 2". Об этом он написал в колонке для iRozhlas, передает РИА Новости.По словам обозревателя, Западу необходимо найти вариант, при котором Украина не упадет в политическую и экономическую яму после запуска газопровода. При этом Черни уточнил, что останавливать проект нельзя, поскольку это обернется исками с требованием возместить миллиарды долларов, потраченных на строительство "Северного потока — 2".По его мнению, это позволит связать "Северный поток — 2" с политическим контекстом и гарантировать, что Россия не воспользуется им в качестве рычага давления на Украину.Германия также могла бы связать его запуск с планами по поддержке энергетической независимости Киева, считает Черны.