Киев ответил на вопрос о работе Кравчука в контактной группе по Донбассу

"Пока нет. Ждем медицинских результатов и позиции самого Леонида Макаровича Кравчука", - заявил Арестович в комментарии агентству УНН, отвечая на вопрос, рассматривают ли в офисе президента возможность замены Кравчука из-за перенесенной им операции.

Фото: © РИА Новости / Евгений КотенкоВопрос замены главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука в связи с его состоянием здоровья пока не рассматривался, заявил в среду пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Алексей Арестович, передает РИА Новости.Во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце.Кравчуку, который занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 годы, в январе исполнилось 87 лет.