Прямая линия с Путиным продлилась 3 часа 42 минуты

Фото: ReutersПрямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась более трёх часов, за это время глава государства успел ответить на 68 вопросов, передает RT.Мероприятие продлилось 3 часа 42 минуты.Прямая линия с российским лидером началась в 12:07 мск, когда президент вошёл в зал. Всего поступило почти 2,2 млн обращений.Уточняется, что Путин ответил всего на 68 вопросов.В ходе прямой линии российский президент ответил на вопросы, касающиеся различных тем: коронавируса, социальной сферы, газификации, экологии, интернета, экономики, отношений с США, Украины и других.