"Гораздо легче отрицать прошлое, чем исправлять его, писал римский историк Тит Ливий. Прошлое также может быть скрыто или фальсифицировано. Однако это неправильный способ "быть открытым", как предложил президент России Владимир Путин в DIE ZEIT", - написал Науседа в статье также в немецком издании Die Zeit.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПрезидент Литвы Гитанас Науседа написал свою статью в ответ на статью президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, где вновь вспомнил пакт Молотова-Риббентропа и назвал СССР агрессором, а не жертвой, передает РИА Новости.Науседа утверждает, что для Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши Вторая мировая война началась не 80 лет назад, а почти 82 года назад – 23 августа 1939 года, когда в Кремле был подписан Договор о ненападении между Германией и СССР вместе с секретными протоколами о разделе Европы.Источник