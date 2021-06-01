Краснодарский край изменил правила въезда для туристов

Фото: © РИА Новости / Артур ЛебедевВласти Краснодарского края разрешили и после 1 августа селить в отели не только привитых, но и переболевших COVID-19 туристов, передает РИА Новости.На прошлой неделе глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что с 1 августа принимать будут только вакцинированных гостей.При этом новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно.Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.Прививку от коронавируса сейчас можно сделать во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".