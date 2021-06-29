Вице-премьер Украины назвал представителей ЛДНР «зайчиками», но исключил их участие в Нормандском формате с США



Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «ZN.UA», сообщает Восточный Вариант.

По его словам, если их пригласят россияне, то это окончательно подтвердит расстановку сил

Он ответил на вопрос, возможно ли присутствие на встрече «нормандской четверки» и США представителей от «ДНР» Натальи Никоноровой и от «ЛНР» Владислава Дейнего, которые обратились с такой просьбой к РФ.

«Это совершенно исключено. Эти «зайчики» там точно присутствовать ни в каком виде не могут. Это я могу четко засвидетельствовать, поскольку имею честь присутствовать на встречах политических советников Нормандского формата в нынешнем квадросоставе. И это именно квадросостав, там четыре участника и четко понятно: посредники-модераторы — представители Германии и Франции Ян Хеккер и Эмманюэль Бон, а Дмитрий Козак и Андрей Ермак — представители сторон конфликта России и Украины соответственно. Нет, упомянутых вами персон туда никто звать не будет», — подчеркнул Резников.

По его словам, если их пригласят россияне, то это окончательно подтвердит расстановку сил.

«Если российская сторона их позовет и заявит членами российской делегации, мы им только поаплодируем за этот подарок: они сделают для всего мирового сообщества окончательное подтверждение, кто есть кто. Россияне могут хоть десять раз пригласить этих персонажей как самостоятельных игроков, но им даже никто визы не даст и въезд в страну не разрешит. Потому что они не субъектны. Я могу за многое покритиковать наших партнеров, но заверяю вас: вопрос, кто является сторонами конфликта, и какая у кого субъектность, даже не дискутируется», — резюмировал вице-премьер.

Политика - Сегодня, 21:04 75 Представители самопровозглашенных ЛДНР не могут присутствовать на переговорах Нормандского формата в расширенном составе с участием США — Резников.Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «ZN.UA», сообщает Восточный Вариант.По его словам, если их пригласят россияне, то это окончательно подтвердит расстановку силОн ответил на вопрос, возможно ли присутствие на встрече «нормандской четверки» и США представителей от «ДНР» Натальи Никоноровой и от «ЛНР» Владислава Дейнего, которые обратились с такой просьбой к РФ.«Это совершенно исключено. Эти «зайчики» там точно присутствовать ни в каком виде не могут. Это я могу четко засвидетельствовать, поскольку имею честь присутствовать на встречах политических советников Нормандского формата в нынешнем квадросоставе. И это именно квадросостав, там четыре участника и четко понятно: посредники-модераторы — представители Германии и Франции Ян Хеккер и Эмманюэль Бон, а Дмитрий Козак и Андрей Ермак — представители сторон конфликта России и Украины соответственно. Нет, упомянутых вами персон туда никто звать не будет», — подчеркнул Резников.По его словам, если их пригласят россияне, то это окончательно подтвердит расстановку сил.«Если российская сторона их позовет и заявит членами российской делегации, мы им только поаплодируем за этот подарок: они сделают для всего мирового сообщества окончательное подтверждение, кто есть кто. Россияне могут хоть десять раз пригласить этих персонажей как самостоятельных игроков, но им даже никто визы не даст и въезд в страну не разрешит. Потому что они не субъектны. Я могу за многое покритиковать наших партнеров, но заверяю вас: вопрос, кто является сторонами конфликта, и какая у кого субъектность, даже не дискутируется», — резюмировал вице-премьер.Политика - Сегодня, 21:04 75

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