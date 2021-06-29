Что и когда нужно делать для получения СНИЛС

«Подача заявления на оформление СНИЛС и получение доступа к учетной записи на портале «Госуслуги РФ» осуществляется в подразделениях миграционной службы по месту жительства, а также в центрах административных услуг. Данная услуга может быть предоставлена одновременно с подачей документов на получение гражданства РФ» — говорится в сообщении.

Правила заполнения заявлений для получения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации учетной записи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) Российской Федерации. Соответствующую инструкцию опубликовали в Луганске.В МВД проинформировали, что заполнение форм заявления осуществляется:машинописным способом;допускается заполнение рукописным способом чернилами синего цвета, заглавными печатными буквами, цифрами и символами.К заявлениям необходимо приложить:копию паспорта гражданина РФ (со второй по пятую страницы), при подаче предоставляется оригинал паспорта;две фотографии размером 30х40 мм в цветном или черно-белом исполнении, отличные от фото в паспорте гражданина РФ.Для подачи документов на оформление СНИЛС и получение доступа к учетной записи на портале «Госуслуги РФ», заявителям необходимо зарегистрироваться в электронной очереди на сайте умс.госуслугилнр.su, выбрав одну из услуг:Подача документов на получение гражданства РФ + СНИЛС (для граждан Республики, подающих документы на гражданство РФ);Подача документов на СНИЛС + госуслуги РФ (для лиц, получивших гражданство РФ).«В случае наличия у гражданина СНИЛС заполняется только заявление для получения доступа к учетной записи на портале «Госуслуги РФ»» — сообщают в Луганске.Жители Луганска и области, выезжающие за паспортом РФ и желающие подать заявление на получение СНИЛС и открыть доступ к учетной записи на портале «Госуслуги РФ», должны иметь при себе:бланк заявления и анкету, заполненные согласно образцу и инструкции;две личные фотографии, соответствующие требованиям.Красота и здоровье - Сегодня, 19:55 220