Луганская область получила 24 новых скорых
В Луганскую область сегодня, 30 июня, передали 24 новых реанимобиля. Машины скорой помощи отправятся во все уголки региона, сообщает корреспондент телеканала «Дом».
Управлять новыми реанимобилями будут квалифицированные водители, которые прошли трёхмесячный курс обучения «Экстренного медицинского техника».
«Были водителем, наше руководство предложило нам повысить немножко свою квалификацию, чтобы мы уже стали как полноправные члены бригады экстренной медицинской помощи. На этих курсах рассказывали о домедицинской помощи пострадавшим, сортирование пострадавших при массовых поражениях, мобилизацию, шинирование», — рассказывает водитель скорой помощи в Кременной Сєверодонецького района Луганской области Игорь Фарафонтов.
Также сегодня 20 человек получили сертификаты парамедиков. Это первые парамедики в регионе. Они смогут помогать фельдшерам в оказании медицинской помощи.
По решению Министерства здравоохранения Украины, до 2025 года курсы парамедиков должны пройти все фельдшеры по медицине неотложных состояний и медицинские сёстры, которые сейчас работают в бригадах экстренной медицинской помощи. Новости Региона - Сегодня, 21:27 48
Управлять новыми реанимобилями будут квалифицированные водители, которые прошли трёхмесячный курс обучения «Экстренного медицинского техника».
«Были водителем, наше руководство предложило нам повысить немножко свою квалификацию, чтобы мы уже стали как полноправные члены бригады экстренной медицинской помощи. На этих курсах рассказывали о домедицинской помощи пострадавшим, сортирование пострадавших при массовых поражениях, мобилизацию, шинирование», — рассказывает водитель скорой помощи в Кременной Сєверодонецького района Луганской области Игорь Фарафонтов.
Также сегодня 20 человек получили сертификаты парамедиков. Это первые парамедики в регионе. Они смогут помогать фельдшерам в оказании медицинской помощи.
По решению Министерства здравоохранения Украины, до 2025 года курсы парамедиков должны пройти все фельдшеры по медицине неотложных состояний и медицинские сёстры, которые сейчас работают в бригадах экстренной медицинской помощи. Новости Региона - Сегодня, 21:27 48
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