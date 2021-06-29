"Если бы потопили корабль". Путин вЂ” о прививках, провокациях и личном

Фото: © РИА Новости / Алексей НикольскийПочему в Тверской области жители проезжают по три километра до ближайшего мусорного контейнера, а природа сошла с ума, обрушив на нас тропические ливни, — примерно такие разные темы вопросов на прямой линии с Владимиром Путиным. Уже традиционно — в восемнадцатый раз. В прошлом году из-за коронавируса формат пропустили, но в нынешнем никак не могли: пандемия — по-прежнему основная тема для россиян. Несколько часов президент разбирал проблемы газификации, здравоохранения, экологии; рассказал, что поет на отдыхе и кто крахмалит его рубашки.Не обязательно, но настоятельноПрямая линия, как телевизионный долгожитель, обросла ритуалами и обычаями. Есть верная примета — если кто-то пожаловался президенту, местные власти возьмут под козырек еще до окончания трансляции. И действительно, Путин еще говорил, а силовые структуры уже проверяли жалобы и губернаторы отчитывались о повышенном внимании.Всегда интересно соотнести географию обращений с их тематикой. В Ростовской области тревожатся, будет ли налог на скот. В Ингушетии селекционер-овцевод просит помочь с арендой земли. В Башкирии засуха губит зерновые. У жительницы Ярославля, воспитывающей девятилетнего ребенка, из крошечной зарплаты вычитают кредит. В Кемеровской области детсаду больше сорока лет, крыша протекает, а с ремонтом все тянут. В Уссурийске тоже некому подлатать сельскую школу. В Псковской области чудеса с водой — признана чистой, а при нагреве выпадает сильный осадок.Татьяна Мишина, РИА Новости