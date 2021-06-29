Кто останется без света в Луганске завтра



В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:

улица Челюскинцев, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

улица Сосюры, 135, 137;

улица Оборонная, 5, 7;

улица Алексеева, 2, 4, 4а, 6;

квартал Еременко, 8, 9, 10, 11;

улица Звейнека, 14, 16, 18, 37, 39, 39а;

улица Парашютная, 70, 70б, 72, 75, 77, 79, 81;

улица Сосюры, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;

улица Старых Большевиков, 32, 34, 36, 38, 40.

В Жовтневом районе без электричества останутся:

улица Нестерова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77а;

улица Земнухова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ,84 ,85, 86, 87, 89, 89а;

улица Колесникова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78;

улица Герцена, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а;

улица Радищева, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61;

улица Серова, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 104а;

улица 1-я Менжинского, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;

улица Курганная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8;

улица 2-я Менжинского, 7, 7а.

В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:

улица Айдарская, 1-33;

улица Артема, 71а-77;

переулок Бетонный, 1-53;

улица Войкова, 162-191;

переулок Донской, 54а, д, г-62, 86;

улица Красноярская, 1-10;

улица Моисеенко, 2-63а;

переулок Моторный, 1-57б;

улица Мурманская, 1-21;

тупик Мурманский, 2-7;

улица Партизанская, 186-208, 47а-51;

улица Самолетная, 2-50а;

улица Братьев Сумских, 73-122;

переулок Физкультурный, 16-18.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства.

Удобный город - Сегодня, 21:40 199 Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 1 июля будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Каменнобродского и Жовтневого районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).улица Челюскинцев, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;улица Сосюры, 135, 137;улица Оборонная, 5, 7;улица Алексеева, 2, 4, 4а, 6;квартал Еременко, 8, 9, 10, 11;улица Звейнека, 14, 16, 18, 37, 39, 39а;улица Парашютная, 70, 70б, 72, 75, 77, 79, 81;улица Сосюры, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;улица Старых Большевиков, 32, 34, 36, 38, 40.улица Нестерова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77а;улица Земнухова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ,84 ,85, 86, 87, 89, 89а;улица Колесникова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78;улица Герцена, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а;улица Радищева, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61;улица Серова, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 104а;улица 1-я Менжинского, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;улица Курганная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8;улица 2-я Менжинского, 7, 7а.улица Айдарская, 1-33;улица Артема, 71а-77;переулок Бетонный, 1-53;улица Войкова, 162-191;переулок Донской, 54а, д, г-62, 86;улица Красноярская, 1-10;улица Моисеенко, 2-63а;переулок Моторный, 1-57б;улица Мурманская, 1-21;тупик Мурманский, 2-7;улица Партизанская, 186-208, 47а-51;улица Самолетная, 2-50а;улица Братьев Сумских, 73-122;переулок Физкультурный, 16-18.Предприятие приносит извинения за временные неудобства.Удобный город - Сегодня, 21:40 199

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