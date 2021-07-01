Курс валют в Луганске в четверг 1 июля
На территории Луганска и региона на 1 июля 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 72,7234 рубля
1 ЕВРО 86,5118 рублей
10 украинских гривен 26,7074 рубля.
Вчера, 30 июня, курс валют соответствовал следующим соотношениям:
1 доллар США 72,3723 рубля
1 ЕВРО 86,2026 рубля
10 украинских гривен 26,6343 рубля.
Экономика - Сегодня, 05:00 51
1 доллар США 72,7234 рубля
1 ЕВРО 86,5118 рублей
10 украинских гривен 26,7074 рубля.
Вчера, 30 июня, курс валют соответствовал следующим соотношениям:
1 доллар США 72,3723 рубля
1 ЕВРО 86,2026 рубля
10 украинских гривен 26,6343 рубля.
Экономика - Сегодня, 05:00 51
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