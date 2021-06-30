Луганский агробарон Юрий Журавлев скупает акции «Агротона»
Мажоритарный акционер агрохолдинга «Агротон» (Луганская обл.) Юрий Журавлев, которому по данным последнего отчета принадлежало 75,53% акций компании, докупил еще 6,712% акций, нарастив таким образом свою долю в группе компаний до 82,24%.
Как говорится в сообщении «Агротона» на Варшавской фондовой бирже (WSE) в среду, компания 29 июня получила от Журавлева уведомление о покупке 1,455 млн акций.
Сделка была осуществлена вне регулируемого рынка, уточняется в релизе. Текущий курс акций «Агротона» на WSE по состоянию на 16:00 20 июня составляет PLN7,62 за штуку, таким образом стоимость данной сделки оценивается примерно в PLN11,087 млн. ($2,899 млн по текущему курсу).
«Агротон» работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства.
Земельный банк «Агротона» — около 118 тыс. га — расположен в Луганской и Харьковской областях.
Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области. Согласно данным на сайте компании, «Агротон» является четвертым крупнейшим производителем по площади обрабатываемых земель среди украинских аграрных компаний (акции которых котируются на бирже), и шестым крупнейшим производителем в Европе.
Агрохолдинг по итогам 2020 года нарастил чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом — до $11,76 млн, его показатель EBITDA увеличился в 14,6 раза — до $33,04 млн, годовую выручку на четверть — до $67,55 млн. Новости Региона - Сегодня, 10:05 6
Как говорится в сообщении «Агротона» на Варшавской фондовой бирже (WSE) в среду, компания 29 июня получила от Журавлева уведомление о покупке 1,455 млн акций.
Сделка была осуществлена вне регулируемого рынка, уточняется в релизе. Текущий курс акций «Агротона» на WSE по состоянию на 16:00 20 июня составляет PLN7,62 за штуку, таким образом стоимость данной сделки оценивается примерно в PLN11,087 млн. ($2,899 млн по текущему курсу).
«Агротон» работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства.
Земельный банк «Агротона» — около 118 тыс. га — расположен в Луганской и Харьковской областях.
Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области. Согласно данным на сайте компании, «Агротон» является четвертым крупнейшим производителем по площади обрабатываемых земель среди украинских аграрных компаний (акции которых котируются на бирже), и шестым крупнейшим производителем в Европе.
Агрохолдинг по итогам 2020 года нарастил чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом — до $11,76 млн, его показатель EBITDA увеличился в 14,6 раза — до $33,04 млн, годовую выручку на четверть — до $67,55 млн. Новости Региона - Сегодня, 10:05 6
Метки: {keywords}