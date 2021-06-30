Омбудсмен прокомментировала отмену штрафов на границе с РФ
Денисова прокомментировала отмену штрафов Радой за выезд из ОРДЛО через Россию. И рассказала, какой путь был пройден на пути утверждения законопроекта.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Людмилу Денисову
«Приветствую принятое Верховной Радой Украины решение о законодательном урегулировании отмены штрафов», — написала Омбудсвумэн в Фейсбук.
Напомним, что вчера, 29 июня, штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию отменили. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5478.
В настоящее время к гражданам Украины, которые проживают на территории Луганской области неподконтрольной Киеву и имеют основания гуманитарного характера, на период действия карантина, или на время блокирования деятельности КПВВ, не применяются административные взыскания и меры воздействия за админправонарушения, связанные с несоблюдением порядка въезда на территорию Украины или выезда из нее.
Полтора года такие граждане были заложниками ситуации с заблокированными КПВВ. При этом, почти 90% лиц пересекали линию разграничения на востоке Украины с целью получения медицинских, социальных, образовательных или административных услуг, — сообщила Денисова
После приостановки работы КПВВ было нарушено не только их право на свободу передвижения, гарантированное Конституцией, но и право на доступ к базовым услугам. Не имея возможности выехать через КПВВ, украинцы вынуждены, вопреки требованиям законодательства, направляться на контролируемую территорию через государственную границу с Российской Федерацией.
Как следствие, только за І квартал 2021 года 6 500 человек были привлечены к административной ответственности. Пояснила омбудсмен.
Были поданы 23 административных иска об отмене постановлений о наложении административного взыскания, которые были удовлетворены в полном объеме.
Неоднократно на национальном и международном уровнях указывала на необходимость урегулирования указанной проблемы.
Реализация норм этого закона позволит жителям Луганской и Донецкой областей перемещаться для встречи с родными, получения медицинских, социальных, образовательных или административных услуг. Политика - Сегодня, 09:15 192
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Людмилу Денисову
«Приветствую принятое Верховной Радой Украины решение о законодательном урегулировании отмены штрафов», — написала Омбудсвумэн в Фейсбук.
Напомним, что вчера, 29 июня, штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию отменили. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5478.
В настоящее время к гражданам Украины, которые проживают на территории Луганской области неподконтрольной Киеву и имеют основания гуманитарного характера, на период действия карантина, или на время блокирования деятельности КПВВ, не применяются административные взыскания и меры воздействия за админправонарушения, связанные с несоблюдением порядка въезда на территорию Украины или выезда из нее.
Полтора года такие граждане были заложниками ситуации с заблокированными КПВВ. При этом, почти 90% лиц пересекали линию разграничения на востоке Украины с целью получения медицинских, социальных, образовательных или административных услуг, — сообщила Денисова
После приостановки работы КПВВ было нарушено не только их право на свободу передвижения, гарантированное Конституцией, но и право на доступ к базовым услугам. Не имея возможности выехать через КПВВ, украинцы вынуждены, вопреки требованиям законодательства, направляться на контролируемую территорию через государственную границу с Российской Федерацией.
Как следствие, только за І квартал 2021 года 6 500 человек были привлечены к административной ответственности. Пояснила омбудсмен.
Были поданы 23 административных иска об отмене постановлений о наложении административного взыскания, которые были удовлетворены в полном объеме.
Неоднократно на национальном и международном уровнях указывала на необходимость урегулирования указанной проблемы.
Реализация норм этого закона позволит жителям Луганской и Донецкой областей перемещаться для встречи с родными, получения медицинских, социальных, образовательных или административных услуг. Политика - Сегодня, 09:15 192
Метки: {keywords}