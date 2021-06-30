Украинские пенсии выросли с сегодняшнего дня. Как будут пересчитывать, кому сколько дадут



Отталкиваясь от повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который составит 1854 грн с 1 июля происходит перерасчет пенсий.

Минимальная пенсия составит 1854 гривен, что уже на 85 гривен больше прежней

Максимальные выплаты (равняются десяти минимальным пенсиям по возрасту) вырастут соответственно на 850 гривен — до 18 540 гривен. До 1 июля максимальная пенсия была в размере 17690 гривен.

Для украинцев возрастом 75+ ежемесячные выплаты с надбавкой до 400 гривен до достижения 80-летнего возраста переносятся с июля на октябрь.

Минимальные выплаты повышаются для лиц с инвалидностью из-за войны.

— Первая группа составит 650% прожиточного минимума

— Вторая — 525%

— Третья — 360%.

Для участников боевых действий минимальные выплаты составят 165% от прожиточного минимума, повышение будет на 140 гривен.

Выплаты лицам, получившим инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы, также вырастут. В зависимости от группы инвалидности повышение для ликвидаторов составит от 225 до 285% от прожиточного минимума.

Лица с первой группой получат на 242 гривен больше;

с третьей — на 191 гривну больше.

Ежемесячную доплату в размере 100 гривен получат пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых в 2019-2020 годах. Доплата установлена из-за того, что такие пенсионеры не подпадают под плановую ежегодную индексацию.

Мужчины с более 35 годами стажа могут получить прибавку к пенсии в размере 1% прожиточного минимума за каждые дополнительные 12 месяцев. После 1 июля это составит 18,54 гривны. Для женщин действуют такие же правила, только стажа должно быть 30 лет. Экономика - Сегодня, 08:52 415 С 1 июля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проведет перерасчет пенсий для нескольких категорий украинцев в связи с увеличением прожиточного минимума.Отталкиваясь от повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который составит 1854 грн с 1 июля происходит перерасчет пенсий.составит 1854 гривен, что уже на 85 гривен больше прежней(равняются десяти минимальным пенсиям по возрасту) вырастут соответственно на 850 гривен — до 18 540 гривен. До 1 июля максимальная пенсия была в размере 17690 гривен.ежемесячные выплаты с надбавкой до 400 гривен до достижения 80-летнего возрастаМинимальные выплаты повышаются для— Первая группа составит 650% прожиточного минимума— Вторая — 525%— Третья — 360%.минимальные выплаты составят 165% от прожиточного минимума, повышение будет на 140 гривен.Выплаты, также вырастут. В зависимости от группы инвалидности повышение для ликвидаторов составит от 225 до 285% от прожиточного минимума.Лица с первой группой получат на 242 гривен больше;с третьей — на 191 гривну больше.Ежемесячную доплату в размере 100 гривен получат пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых в 2019-2020 годах. Доплата установлена из-за того, что такие пенсионеры не подпадают под плановую ежегодную индексацию.Мужчины с более 35 годами стажа могут получить прибавку к пенсии в размере 1% прожиточного минимума за каждые дополнительные 12 месяцев. После 1 июля это составит 18,54 гривны. Для женщин действуют такие же правила, только стажа должно быть 30 лет. Экономика - Сегодня, 08:52 415

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