Украинские пенсии выросли с сегодняшнего дня. Как будут пересчитывать, кому сколько дадут
С 1 июля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проведет перерасчет пенсий для нескольких категорий украинцев в связи с увеличением прожиточного минимума.
Отталкиваясь от повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который составит 1854 грн с 1 июля происходит перерасчет пенсий.
Минимальная пенсия составит 1854 гривен, что уже на 85 гривен больше прежней
Максимальные выплаты (равняются десяти минимальным пенсиям по возрасту) вырастут соответственно на 850 гривен — до 18 540 гривен. До 1 июля максимальная пенсия была в размере 17690 гривен.
Для украинцев возрастом 75+ ежемесячные выплаты с надбавкой до 400 гривен до достижения 80-летнего возраста переносятся с июля на октябрь.
Минимальные выплаты повышаются для лиц с инвалидностью из-за войны.
— Первая группа составит 650% прожиточного минимума
— Вторая — 525%
— Третья — 360%.
Для участников боевых действий минимальные выплаты составят 165% от прожиточного минимума, повышение будет на 140 гривен.
Выплаты лицам, получившим инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы, также вырастут. В зависимости от группы инвалидности повышение для ликвидаторов составит от 225 до 285% от прожиточного минимума.
Лица с первой группой получат на 242 гривен больше;
с третьей — на 191 гривну больше.
Ежемесячную доплату в размере 100 гривен получат пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых в 2019-2020 годах. Доплата установлена из-за того, что такие пенсионеры не подпадают под плановую ежегодную индексацию.
Мужчины с более 35 годами стажа могут получить прибавку к пенсии в размере 1% прожиточного минимума за каждые дополнительные 12 месяцев. После 1 июля это составит 18,54 гривны. Для женщин действуют такие же правила, только стажа должно быть 30 лет. Экономика - Сегодня, 08:52 415
Отталкиваясь от повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который составит 1854 грн с 1 июля происходит перерасчет пенсий.
Минимальная пенсия составит 1854 гривен, что уже на 85 гривен больше прежней
Максимальные выплаты (равняются десяти минимальным пенсиям по возрасту) вырастут соответственно на 850 гривен — до 18 540 гривен. До 1 июля максимальная пенсия была в размере 17690 гривен.
Для украинцев возрастом 75+ ежемесячные выплаты с надбавкой до 400 гривен до достижения 80-летнего возраста переносятся с июля на октябрь.
Минимальные выплаты повышаются для лиц с инвалидностью из-за войны.
— Первая группа составит 650% прожиточного минимума
— Вторая — 525%
— Третья — 360%.
Для участников боевых действий минимальные выплаты составят 165% от прожиточного минимума, повышение будет на 140 гривен.
Выплаты лицам, получившим инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы, также вырастут. В зависимости от группы инвалидности повышение для ликвидаторов составит от 225 до 285% от прожиточного минимума.
Лица с первой группой получат на 242 гривен больше;
с третьей — на 191 гривну больше.
Ежемесячную доплату в размере 100 гривен получат пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых в 2019-2020 годах. Доплата установлена из-за того, что такие пенсионеры не подпадают под плановую ежегодную индексацию.
Мужчины с более 35 годами стажа могут получить прибавку к пенсии в размере 1% прожиточного минимума за каждые дополнительные 12 месяцев. После 1 июля это составит 18,54 гривны. Для женщин действуют такие же правила, только стажа должно быть 30 лет. Экономика - Сегодня, 08:52 415
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