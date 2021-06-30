«Всем выйти из сумрака» — Налоговая амнистия

Верховная Рада 15 июня 2021 года приняла законопроект о добровольном декларировании доходов, с которых нужно будет заплатить налоги.

С 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года украинцы могут добровольно и единоразово указать в декларации все активы, за которые не были уплачены налоги. Как считает глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, это позволит украинцам вывести из тени настоящие активы и доходы, и при этом избежать ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Проведение налоговой амнистии обусловлено, в частности, введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения (BEPS) и системы автоматического обмена налоговой информацией (FATCA), что затруднит вывод денег в оффшоры и другие подобные схемы.

Экономика - Сегодня, 10:45 65