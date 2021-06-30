Рынок земли открыт: инструкция по применению

С 1 июля вступает в силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Украины об условиях оборота сельскохозяйственных земель». Таким образом физические лица смогут приобрести до 100 га земли в одни руки. При этом нотариус должен проверить информацию о покупателе: установить личность, цель приобретения, общую площадь земли в собственности, конечного бенефициарного владельца юрлица, наличие санкций в отношении покупателя и его связь с террористической деятельностью. После нотариус составляет протокол, куда вносит все полученные сведения.Купить можно будет только земли сельскохозяйственного назначения, такие как пастбища, пашня, сенокосы, многолетние насаждения, залежи.Все выплаты будут проводиться в безналичной форме.Сторонам сделки по покупке земельного участка необходимо будет оплатить 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора от указанной в договоре купли-продажи стоимости участка.Владелец земельной участка для его продажи должен иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности в госреестре прав на недвижимое имущество и иметь бумажную или электронную выписку из госреестра прав.У участка должен быть кадастровый номер. Наличие номера можно проверить на публичной кадастровой карте Украины: http://surl.li/ydva.Если кадастрового номера нет, обратитесь к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрируйте участок в Государственном земельном кадастре. Во время регистрации участка й будет присвоен кадастровый номер.Кроме этого, стоит зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, если к этому времени этого не сделали.Для регистрации права нужно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, нотариуса или ЦНАП: https://my.gov.ua/info/servicecenters.Для регистрации права собственности нужны следующие документы:— выписка из Государственного земельного кадастра;— копия и оригинал паспорта и идентификационного номера;— подтверждение уплаты административного сбора;— документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство);После регистрации права собственности на землю получите бумажный или электронный выписку из Государственного реестра прав.Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов сможет гарантировать вам право пользования, владения распоряжение земельным участком и поможет избежать многих рисков.В Министерстве аграрной политики подчеркивают, что реализовываться могут только частные земли на подконтрольной Украине территории.Линия соприкосновения и временно неподконтрольная территория находятся под мораторием. Эти земли пока нельзя продавать и покупать.Нет никаких ограничений для зон, прилегающих к линии соприкосновения. Частник может продать свой участок земли и на этой территории, если на нее будет покупатель. Но покупатель должен учесть риски, связанные с ситуацией в регионе и возможные последствия. Риски он берет на себя.Экономика - Сегодня, 10:01 132