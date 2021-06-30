В«ЕлизаветаВ» и В«ЭйзенхауэрВ» пытались заблокировать наших летчиков и спецназ в Сирии

Хватит ли двух МиГ-31 с «Кинжалами» отправить на дно вражеские авианосцы в Восточном Средиземноморье?25 июня РИА «Новости» рассказали о начале совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС РФ. Со ссылкой на Минобороны, информагентство также сообщило: «На российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал».Командир одного из экипажей МиГ-31К, прибывшего на авиабазу «Хмеймим», поделился информацией, что перед ним поставлена «учебная задача». Возможно, так оно и есть. Однако думается, что нашим командованием подготовлен и план «Б» уже по боевому применению.Во всяком случае, речь идет о первом случае, когда наши истребители, способные нести «Кинжал», были развернуты за пределами границ России. Значит, у Шойгу, министра обороны РФ, были для этого очень веские причины. Причем, одобрение было получено от президента Путина.Сегодня, пожалуй, нет более секретного российского оружия, чем эти ракеты, летящие в 10 раз быстрее звука. Пущенные с борта МиГ-31, они способны гарантированно уничтожать цели на расстоянии до 2 тыс. км. Их еще называют «убийцами авианосцев», поскольку столь высокая скорость сводит на нет возможности ПРО всех кораблей АУГ (авианосной ударной группы).Понятно, что ряд западных СМИ с подачи тамошних экспертов моментально связали появление МиГ-31 с «Кинжалами» в Сирии с провокацией эсминца Defender вблизи Крыма. Даже рефлекторным русофобам стало понятно, что англосаксы, судя по всему, затеяли большую и очень опасную игру в восточном Средиземноморье с прицелом не только на наш Крым, но и на базу «Хмеймим».Что интересно: после первого шока реакция английской прессы на «свободу судоходства» в наших водах, в целом оказалась отрицательной для официального Лондона, несмотря на ура-патриотические очерки нескольких газет.Журналисты пытаются объяснить «джентльменам и леди», что на кону поставлено слишком много, чтобы доверять свою жизнь сумасброду Борису Джонсону.Байден, не в пример ему, действует куда осторожнее и даже несколько снизил температуру в российско-американских отношениях.Например, Daily Mail пишет, что Россия будет защищать свои границы, используя «все возможные средства» после инцидента с эсминцем Defender. Как говорится, отдельное спасибо, что хоть и косвенно, но признали Крым — русским.А всезнающие и всевидящие BBC вдруг нашли «секретные документы» на какой-то автобусной остановке, в которых говорилось о том, что «взаимодействие ВМФ России и ВКС России станет более частым и напористым».Известно, что в конце мая, когда авианосная ударная группа во главе с британским авианосцем Queen Elizabeth вошла в Средиземное море, три корабля из состава АУГ (два британских и один голландский) сразу же направились в сторону Черного моря. Уже тогда западные СМИ, близкие к военным источникам, сообщили о беспрецедентной активности авиации НАТО, которая задействовала максимум самолетов, включая летающие штабы и РЛС раннего предупреждения.Затем компанию Queen Elizabeth составил американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), который, пройдя Суэцкий канал, бросил якорь в непосредственной близости от южных берегов Израиля. Все это не только обеспечило поддержку эсминцу-провокатору, но и создало повышенную опасность для базы «Хмеймим», которая оказалась в зоне прямого действия двух крупнейших АУГ альянса.Таким образом, в свете опасного инцидента с Defender, британский поход в Восточное Средиземноморье видится иначе, чем на первый взгляд.Лондон подстраховался на случай, если что-то пойдет не так вблизи Крыма. В то самое время, когда Су-24 бросал бомбы по курсу английского эсминца, выдавливая его из наших вод, с борта Queen Elizabeth взлетали F-35, причем не только управляемые пилотами королевства, но и американскими летчиками.Как пишет Jerusalem Post, «истребители-невидимки из 617-й эскадрильи RAF («Дамбастеры») в составе авианосной ударной группы Великобритании выполняли полеты вместе с военными самолетами Корпуса морской пехоты США в рамках британской операции «Шейдеры».Удар наносился по опорным пунктам запрещенной в России ИГИЛ* на Ближнем Востоке.JP, кстати, отмечает, что совместная авианосная миссия стала первой со времен Второй мировой (последний раз союзники вместе взлетели с авианосца Victorious в 1943 году). В реальности же для этого не было никакой необходимости. Дескать, янки предпочли бы совершать полеты с находящегося поблизости «Эйзенхауэра», чем с незнакомой им «Елизаветы». Ведь палубная авиация требует от пилотов высочайшего и отработанного до автоматизма мастерства, и посадка зачастую идет на уровне «подкорки». То есть должны быть серьезные основания для совместной миссии с борта Queen Elizabeth.По срокам начало совместных полетов, если судить по информации Jerusalem Post, совпали с перелетом на «Хмеймим» двух МиГ-31 с «Кинжалами». Можно и так сказать: американцы на своих F-35 стали живым щитом для бриттов в случае неконтролируемого развития событий.С другой стороны, ситуация не однозначна и с нашей стороны. С Россией стали считаться, однако наличие сразу двух вражеских АУГ (удовольствие это чрезвычайно дорогое) поблизости от Сирии и Босфора поднимает другие вопросы.Во-первых, насколько далеко готовы пойти англосаксы?Во-вторых, хватит ли у Минобороны РФ сил защитить базу «Хмеймим», если янки и бритты решатся закрутить гайки?В свое время США устроили морскую блокаду Кубе, затем Северной Корее, потом Ирану. У Соединенных Штатов есть рычаги, чтобы перекрыть Босфор и Гибралтар для военных кораблей и судов доставки военных грузов.Да, скандал получится грандиозный, но подобное не исключается в рамках международных санкций против нашей страны.Та же Анкара, нравится нам это или нет, геополитически ближе к Вашингтону, чем к Москве. А поссорить русских с турками для агентуры ЦРУ — обычная работа. Сводки из Идлиба являются тому ярким подтверждением.Конечно, истребители МиГ-31 с «Кинжалами» несколько отрезвляют горячие головы «байденов и джонсонов», но Москве сейчас куда важнее иметь надежные транспортные коридоры между базой «Хмеймим», базой в Тартусе и родиной.По идее, в случае морской блокады можно было бы подключить Ил-76МД-90А, способный за один рейс перекинуть 60 тонн. Вот только никак нашим «эффективным» менеджерам не удается запустить его в серийное производство. Может, и это тоже является частью большой игры англосаксов против русских?Не будем забывать, что в Сирии находится множество наших летчиков, техников, моряков, бойцов спецназа, медиков, саперов. Каждый держит свой фронт. Война ведь там не кончилась.* «Исламское государство» (ИГИЛ) признана террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.Александр Ситнико