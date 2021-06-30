Что даёт повышение прожиточного минимума в Украине
С 1 июля в Украине установлен новый прожиточный минимум. Для трудоспособных лиц он составит 2379 гривен, для детей до шести лет — 2013 гривен, для детей возрастом от 6 до 18 лет — 2510 гривен. Прожиточный минимум для утративших работоспособность будет составлять 1854 гривен.
Согласно закону, минимум вырос на 105 гривен (на 4,8%) — с 2189 гривен до 2294 гривны. Это первое повышение в этом году. Второе повышение запланировано на 1 декабря — на 99 гривен (на 4,3%) — с 2294 гривен до 2393 гривен.
Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) при запланированной инфляции на уровне 7,3%.
Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года — 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривны, с 1 декабря — 2393 гривны, а для основных социальных и демографических групп населения:
детей в возрасте до 6 лет: с 1 января — 1921 гривна, с 1 июля — 2013 гривен, с 1 декабря — 2100 гривен;
детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января — 2395 гривен, с 1 июля — 2510 гривен, с 1 декабря — 2618 гривен;
трудоспособных лиц: с 1 января — 2270 гривен, с 1 июля — 2379 гривен, с 1 декабря — 2481 гривна;
трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января — 2102 гривны;
трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января — 2102 гривны;
трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января — 1600 гривен;
лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января — 1769 гривен, с 1 июля — 1854 гривны, с 1 декабря — 1934 гривны.
Экономика - Сегодня, 11:38 41
Согласно закону, минимум вырос на 105 гривен (на 4,8%) — с 2189 гривен до 2294 гривны. Это первое повышение в этом году. Второе повышение запланировано на 1 декабря — на 99 гривен (на 4,3%) — с 2294 гривен до 2393 гривен.
Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) при запланированной инфляции на уровне 7,3%.
Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года — 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривны, с 1 декабря — 2393 гривны, а для основных социальных и демографических групп населения:
детей в возрасте до 6 лет: с 1 января — 1921 гривна, с 1 июля — 2013 гривен, с 1 декабря — 2100 гривен;
детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января — 2395 гривен, с 1 июля — 2510 гривен, с 1 декабря — 2618 гривен;
трудоспособных лиц: с 1 января — 2270 гривен, с 1 июля — 2379 гривен, с 1 декабря — 2481 гривна;
трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января — 2102 гривны;
трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января — 2102 гривны;
трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января — 1600 гривен;
лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января — 1769 гривен, с 1 июля — 1854 гривны, с 1 декабря — 1934 гривны.
Экономика - Сегодня, 11:38 41
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