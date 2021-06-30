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В реке Айдар массовый мор рыбы. Купаться и ловить рыбу в реке запрещено

verter Сегодня, 11:450Новости
В реке Айдар массовый мор рыбы. Купаться и ловить рыбу в реке запрещено
На Луганщине в реке Айдар запретили купаться и ловить рыбу в связи с массовым мором рыбы. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Новопсковский поссовет.
Запрещается купаться и ловить рыбу в реке Айдар до получения выводов специалистов о причинах гибели рыбы.
Держпродспоживслужба взяла образцы проб воды и рыбы для исследований.
Это сегодняшние фотографии из реки Айдар от Осиново до Писаревки.
Какая ситуация в других населенных пунктах громады — сейчас устанавливается. Сообщить о ситуации в вашем селе по этому поводу Вы можете по тел. 0951151229 (Людмила Гузикова Инспектор по благоустройству). В реке Айдар массовый мор рыбы. Купаться и ловить рыбу в реке запрещеноВ реке Айдар массовый мор рыбы. Купаться и ловить рыбу в реке запрещено
Новости Региона - Сегодня, 11:16 131

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