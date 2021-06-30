В Луганске денежные переводы теперь только по распоряжению



«В соответствии с данным положением с 1 июля перевод денежных средств физическими лицами по платежам в бюджет без открытия банковских счетов через кассу Государственного банка будет осуществляться по распоряжению клиентов, оформленному в соответствии с требованиями, изложенными в приложениях №16 и №17 к данному положению», — говорится в сообщении кредитного института.

Там отметили, что бланки распоряжений можно найти на официальном сайте Госбанка.

Распоряжения можно заполнять в печатном виде или от руки.

Экономика - Сегодня, 11:14 273 Положение о правилах осуществления переводов денежных средств в Луганске, утвержденное приказом Госбанка, вступило в силу с 1 июля.«В соответствии с данным положением с 1 июля перевод денежных средств физическими лицами по платежам в бюджет без открытия банковских счетов через кассу Государственного банка будет осуществляться по распоряжению клиентов, оформленному в соответствии с требованиями, изложенными в приложениях №16 и №17 к данному положению», — говорится в сообщении кредитного института.Там отметили, что бланки распоряжений можно найти на официальном сайте Госбанка.Распоряжения можно заполнять в печатном виде или от руки.Экономика - Сегодня, 11:14 273

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