Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

КПВВ «Еленовка» откроют на въезд и выезд 2 июля

robot 1-07-2021, 12:45110Новости
КПВВ «Еленовка» откроют на въезд и выезд 2 июля
В пятницу будет осуществляться пропуск через КПВВ «Еленовка».

Об этом сообщили в Донецке.

Отмечается, что пересечь КПВВ можно будет с 9:00 до 16:30.

Для выезда со стороны Донецка нужно иметь регистрацию на подконтрольной украинской власти территории. Для въезда необходимо получить разрешение межведомственного штаба ДНР.

Также, въезжая в Донецк, нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Или можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1900 рублей, результаты которого будут готовы в течение 15 минут.

Если результат будет отрицательный, тогда нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию дома, если положительный — человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования. Новости Донецка - Сегодня, 12:25 67

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: