КПВВ «Еленовка» откроют на въезд и выезд 2 июля
В пятницу будет осуществляться пропуск через КПВВ «Еленовка».
Об этом сообщили в Донецке.
Отмечается, что пересечь КПВВ можно будет с 9:00 до 16:30.
Для выезда со стороны Донецка нужно иметь регистрацию на подконтрольной украинской власти территории. Для въезда необходимо получить разрешение межведомственного штаба ДНР.
Также, въезжая в Донецк, нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Или можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1900 рублей, результаты которого будут готовы в течение 15 минут.
Если результат будет отрицательный, тогда нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию дома, если положительный — человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования. Новости Донецка - Сегодня, 12:25 67
Об этом сообщили в Донецке.
Отмечается, что пересечь КПВВ можно будет с 9:00 до 16:30.
Для выезда со стороны Донецка нужно иметь регистрацию на подконтрольной украинской власти территории. Для въезда необходимо получить разрешение межведомственного штаба ДНР.
Также, въезжая в Донецк, нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Или можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1900 рублей, результаты которого будут готовы в течение 15 минут.
Если результат будет отрицательный, тогда нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию дома, если положительный — человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования. Новости Донецка - Сегодня, 12:25 67
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