Декретные и соцвыплаты матерям, детям и малоимущим семьям с 1 июля стали больше



Размер помощи высчитывается как 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в месяц. С 1 июля он составит 594,75 гривны. Деньги выплачивают за дни декрета — 70 дней до родов и 56 дней после них. Период выплат составляет 126-140 дней.

Помощь матерям-одиночкам

Максимальная сумма соответствует уровню прожиточного минимума на каждого ребенка в зависимости от его возраста. Для детей до шести лет максимальные выплаты возрастают до 2013 гривен, детям от 6 до 18 лет — до 2510 гривен. Доход оценивают за последние полгода, затем его суммируют, делят на шесть месяцев и на количество членов семьи.

Помощь малообеспеченным семьям

В зависимости от категории пересчитают и выплаты малообеспеченным семьям. Для трудоспособных лиц с 1 июля он составит 35% от прожиточного минимума — 832,65 гривны.

Для утративших трудоспособность — 100% размера прожиточного минимума, что составит с 1 июля 1854 гривны.

Для детей — 130% показателя в зависимости от возрастной категории. Детям до 6 лет — 3263 гривны, детям от 6 до 18 лет -3092,7 гривны.

Помощь детям, над которыми установлена опека и попечительство

Эта помощь составляет 2,5 размера прожиточного минимума в зависимости от возрастной категории. Детям до 6 лет размер помощи составит 5032,5 гривен, детям от 6 до 18 лет — 6275 гривен.

Выплаты детям с инвалидностью составляют 3,5 прожиточных минимумов в зависимости возрастной категории. Дети до 6 лет с 1 июля будут получать 7045,5 гривен, дети от 6 до 18 лет — 8785 гривен.

Алименты

Минимальный размер алиментов устанавливается в размере половины прожиточного минимум в зависимости от возраста ребенка.

Для детей до 6 лет этот показатель станет 1006,5 гривен, от 6 до 18 лет — 1255 гривен, студентам — 1189,5 гривен. Экономика - Сегодня, 12:18 143 Для работающих матерей размер выплат привязан к ставке. Получить деньги с привязкой к стипендии может студентка. Также помощь, которая уже привязана к размеру прожиточного минимума, могут оформить неработающие женщины, оформленные, как предприниматели, а также студенты и другие категории — даже те, кто не делает взносы в Фонд социального страхования.Размер помощи высчитывается как 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в месяц. С 1 июля он составит 594,75 гривны. Деньги выплачивают за дни декрета — 70 дней до родов и 56 дней после них. Период выплат составляет 126-140 дней.Максимальная сумма соответствует уровню прожиточного минимума на каждого ребенка в зависимости от его возраста. Для детей до шести лет максимальные выплаты возрастают до 2013 гривен, детям от 6 до 18 лет — до 2510 гривен. Доход оценивают за последние полгода, затем его суммируют, делят на шесть месяцев и на количество членов семьи.В зависимости от категории пересчитают и выплаты малообеспеченным семьям. Для трудоспособных лиц с 1 июля он составит 35% от прожиточного минимума — 832,65 гривны.Для утративших трудоспособность — 100% размера прожиточного минимума, что составит с 1 июля 1854 гривны.Для детей — 130% показателя в зависимости от возрастной категории. Детям до 6 лет — 3263 гривны, детям от 6 до 18 лет -3092,7 гривны.Эта помощь составляет 2,5 размера прожиточного минимума в зависимости от возрастной категории. Детям до 6 лет размер помощи составит 5032,5 гривен, детям от 6 до 18 лет — 6275 гривен.составляют 3,5 прожиточных минимумов в зависимости возрастной категории. Дети до 6 лет с 1 июля будут получать 7045,5 гривен, дети от 6 до 18 лет — 8785 гривен.Минимальный размер алиментов устанавливается в размере половины прожиточного минимум в зависимости от возраста ребенка.Для детей до 6 лет этот показатель станет 1006,5 гривен, от 6 до 18 лет — 1255 гривен, студентам — 1189,5 гривен. Экономика - Сегодня, 12:18 143

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