

"У меня пенсия 2300 гривен. Я сегодня отдала все денежки за коммуналку. Осталось только 100 гривен у меня. И как мне жить? Родители умерли, муж умер. Кто мне поможет? А коммунальные растут, а субсидии копеечные. В январе платила за отопление 1600 гривен, а помимо этого за свет, за воду. Я все деньги на это отдаю, все абсолютно", — в слезах рассказала украинка.





"Мне легче не стало жить. Пусть он (Зеленский. — прим. ред.) тарифы решает? Обещал, что тарифы будут дешевые. А при Януковиче неплохо жилось. Тарифы были дешевые, пенсии мне хватало. А сейчас ни на что не хватает. Я холодильник продала!" — заявила украинка.





"Конечно, до 2014 года я чувствовала себя более достойно, чем после "революции достоинства". Я бомжую, понимаете?" — заявила зрительница.



Жительница подконтрольной Киеву части Донбасса позвонила в прямой эфир украинского ТВ и со слезами рассказала о нищей жизни после Майдана.Федеральное агентство новостейПенсионерка по имени Мария дозвонилась в студию украинского канала "НАШ" с жалобой на коммунальные тарифы. Женщина рассказала ведущим Антону Довлатову и Ярославе Масловой, что тратит всю пенсию на оплату квитанций. Меры властей, вроде субсидирования части стоимости, не спасают ситуацию: по словам украинки, субсидии крайне малы и не помогают наиболее уязвимой части общества сохранить деньги.Довлатов попытался успокоить зрительницу, но признал, что она озвучила "страшные вещи". Ведущий выразил надежду на просмотр данного эфира сотрудниками Офиса президента Украины Владимира Зеленского и профильных ведомств. На вопрос, стало ли пенсионерке легче от осознания "цены безопасности" в виде колоссального роста тарифов, женщина ответила отрицательно и напомнила о жизни до Майдана.Затем Довлатов спросил, стал ли переворот 2014 года со свержением Януковича "революцией достоинства" для Марии. Женщина объяснила, что вместо "достоинства" и "европейской" жизни Майдан принес ей нищету, и сегодня она приравнивает свой уровень благосостояния к бездомным.Украинцы регулярно звонят на телевидение с выражением ностальгии по временам Януковича. Евромайдан привел к падению реальных доходов на Украине при взлете тарифов и цен. Ранее жительница Херсонской области заявила, что интеграция с Евросоюзом не была нужна Украине, а годы президентства Януковича были лучшими в истории страны.Мария Верескова