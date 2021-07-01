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В Глазго арестовали украинского фаната, напавшего на российского болельщика

Sergey 1-07-2021, 14:00115Новости
В Глазго арестовали украинского фаната, напавшего на российского болельщика

В Глазго арестовали гражданина Украины, напавшего на российского болельщика Дениса Смоленского во время матча чемпионата Европы Швеция — Украина (1:2). Об этом 1 июля пишет RT со ссылкой на самого пострадавшего.
«Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом», — цитирует Смоленского RT.

Также он рассказал подробности инцидента.
«Меня ударили в лицо, разбили бровь, разорвали майку. Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала. Мне друг дал свою кофту с надписью «Украина», я надел её. Полиция нас пересадила в другое место», — добавил Денис.

Во время трансляции игры Швеция — Украина (1:2), которая проходила в Глазго, социальные сети облетела фотография с трибуны, где российский болельщик наблюдал за игрой в обнимку с украинским. Однако позже оказалось, что дружбу братских народов прервал другой украинец, которому не понравился российский триколор.

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