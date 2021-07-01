Каким будет приговор убийце из СБУ?

Делу о жестоком убийстве офицером СБУ мирного жителя Авдеевки — больше четырех лет. За это время преступник провел за решеткой лишь несколько дней. Более того, все эти годы майор Вадим Федорчук, обвиняемый в особо тяжком преступлении, продолжал работать в департаменте контрразведки СБУ. И даже был повышен в звании.Приговор подполковнику Федорчуку будет оглашен 1 июля. И близкие Владимира Еремина, убитого СБУшником, вправе надеяться на то, что убийца получит пожизненное лишение свободы. Во всяком случае, на последнем заседании Краматорского горсуда 22 июня прокурор Савватеев потребовал для Федорчука именно такого наказания.Для этого есть все основания. Начиная от неопровержимых доказательств виновности подполковника СБУ и заканчивая тем фактом, что он не раскаялся в содеянном.Федорчук с двумя солдатами, выделенными в его распоряжение командованием 72-й ОМБР, в ночь с 3 на 4 марта вывез Владимира Еремина за город и насмерть забил его. Парня ограбили, а тело бросили у дороги в лесополосе.То есть пожизненное заключение для офицера-садиста было бы самой справедливой мерой наказания.Но настораживает, что ни последняя коллегия судей, ни предыдущие ни разу не удовлетворили ходатайство обвинения о взятии Федорчука под стражу. Хотя на протяжении процесса всё складывалось так, что именно эта мера пресечения была бы не просто логичной, но и крайне необходимой.Ведь в сентябре 2021 года возникла ситуация, когда один из свидетелей, военнослужащий Конин, продемонстрировал на видеосвязи сеанс «скудоумия и отваги», отказавшись от своих показаний. То есть пошел на лжесвидетельство, которое автоматически могло перевести его из свидетелей в соучастники преступления.Это должно было бы подсказать судьям, что убийца Федорчук, находясь на свободе, может влиять на ход процесса, оказывая давление на свидетелей или как-то мотивируя их.Только неординарные действия адвоката Валентина Рыбина, представляющего интересы матери убитого парня, позволили в сентябре прошлого года избежать недопустимой полуторамесячной паузы в судебном процессе и получить показания другого свидетеля военнослужащего Потапова. По сути, этот свидетель подтвердил свои показания (о том, как Федорчук убивал Владимира Еремина), которые дал весной 2017 года, когда по горячим следам был установлен и задержан убийца-СБУшник.Показания Потапова были приведены адвокатом Валентином Рыбиным и на стадии дебатов 22 июня, чтоб освежить в памяти судей обстоятельства зверского убийства.Владимир Рыбин, отец адвоката Валентина Рыбина, ведет в соцсетях собственную хронику этого процесса.В частности, он приводит те свидетельства, которые касаются событий 3 марта, предшествовавших убийству Еремина: майор Федорчук еще за полдня до преступления был заряжен на «подвиги» и истязал другого человека.Владимир Рыбин пишет: «Днем 3 марта, по показаниям соучастников преступления и главных свидетелей Конина и Потапова, они, выделенные командованием 72 ОМБР в распоряжение оперативника СБУ с позывным «Арсенал», сопровождали его в поездках по гарнизону. Им пришлось присутствовать на допросе Федорчуком какого-то задержанного «сепара». В ходе допроса Федорчук, чтобы добиться желаемого, вонзил нож в бедро допрашиваемого, что произвело на солдат ошеломляющее впечатление. Вечером того же дня Федорчук пришел к ним в расположение с бутылкой, предложил расслабиться и не брать увиденное в голову. Выпив полтора литра разведенного спирта, троица действительно расслабилась, и Федорчук закомандовал поехать в город «словить наркомана»…».Обвинением представлена полноценная доказательная база.Прежде всего, это телефон убитого Владимира Еремина. После убийства майор Федорчук отдал его одному из солдат, ставших свидетелями преступления. А тот решил не избавляться от опасной улики и оставил телефон себе, вставив другую «симку». По этому телефону следствие и вышло на воинскую часть, а потом на убийцу Федорчука.Другие доказательства: кровь жертвы была обнаружена в машине, в которой Федорчук с двумя солдатами передвигался по городу. Кроме того, кровь Еремина обнаружили и на берцах майора СБУ. Биллинг телефонов Федорчука и солдат подтверждает, что именно они находились в ночь убийства в той машине, где обнаружена кровь Еремина, поскольку совпадает с ее маршрутом.Эти и другие доказательства подтверждаются показаниями свидетеля Потапова.При этом защита Федорчука так и не выдвинула членораздельную версию тех событий, ничего не смогла предъявить в пользу невиновности офицера СБУ. Адвокат убийцы, по сути, предлагает поверить на слово.В последний год этот судебный процесс двигался со скрипом, случались длинные перерывы из ситуации с ковидом. Но на каждом этапе к основной картине преступления, к главным неопровержимым доказательствам вины майора Федорчука добавлялись подтверждающие детали и штрихи.Например, Валентин Рыбин рассказал «ПН» о ходе двух мартовских судебных заседаний в этом году:«Были допрошены два свидетеля стороны защиты. Сначала допрашивали некоего Зайца, который утверждал, что в ночь с 3 на 4 марта он спал в одной комнате с Федорчуком. Сообщал нам этот Заяц, что именно в эту ночь Федорчук был рядом с ним, никуда не отходил. Потом допросили свидетеля Емельянова, который также находился в комнате с Федорчуком и спал там. Причем и Заяц, и Емельянов четко помнят, что происходило в ночь с 3 на 4 марта, что Федорчук был в комнате. Но при этом никак не могут вспомнить, что происходило 3 марта утром и 4 марта днем!Это говорит о том, что эти люди, которые неоднократно путались в своих показаниях, были выдвинуты стороной защиты как представители возможного алиби Федорчука, на которое сторона защиты будет впоследствии делать упор, доказывая, что свидетели Емельянов и Заяц показали, будто Федорчук всю ночь находился с ними в комнате. Эти свидетели дали противоречащие друг другу показания.Заяц рассказывал о том, что он точно знал: Федорчук из расположения части не уезжал. Потому что ночью, когда Заяц спал, у него включена рация, и по рации он слышит, кто уезжает, а кто заезжает на базу. А на следующий день свидетель Емельянов, который, по идее, тоже в ту ночь находился в комнате с Федорчуком и Зайцем, сообщил, что Зайца в комнате не было, и рации вообще в комнате никакой не было никогда, и ночью всё было очень тихо! В принципе, мы уже понимаем, и суду уже понятно, что это за показания…».Понятно, что коллеги и сослуживцы откровенно пытались отмазать убийцу. И делали они это грубо, нагло и глупо. Главное, чтоб этим путем по отбеливанию убийцы-садиста не пошел суд — ни в первой инстанции, ни в апелляционной. Хотя вопиющие позорные прецеденты, такие как вывод одесского убийцы Стерненко из-под уголовной ответственности, на Украине уже имеются…источник