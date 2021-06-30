Мультфильмы студентов ЛГАКИ будут демонстрировать в кинотеатре
До конца лета в кинотеатре «Русь» в Луганске перед основными сеансами покажут мультфильмы, созданные студентами Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Об этом 1 июля сообщили в академии.
Начиная с 24 июня до конца лета в синем зале кинотеатра «Русь» перед основным сеансом показывают мультфильмы, которые создали студенты вуза.
С 1 по 7 июля ежедневно будут проводить по два сеанса мультфильмов:
— с 11.20 до 12.50 покажут мультфильмы «Вороны» Олеси Юськовой и «Игрушка» Дарьи Дзюбы;
— с 13.20 до 14.40 зрителям будет представлен «Дождь» Татьяны Клименко и «Звездочка» Евгении Вяткиной.
Кроме того, показы мультфильмов прошли на прифронтовых территориях.
Культура - Сегодня, 15:46 66
Начиная с 24 июня до конца лета в синем зале кинотеатра «Русь» перед основным сеансом показывают мультфильмы, которые создали студенты вуза.
С 1 по 7 июля ежедневно будут проводить по два сеанса мультфильмов:
— с 11.20 до 12.50 покажут мультфильмы «Вороны» Олеси Юськовой и «Игрушка» Дарьи Дзюбы;
— с 13.20 до 14.40 зрителям будет представлен «Дождь» Татьяны Клименко и «Звездочка» Евгении Вяткиной.
Кроме того, показы мультфильмов прошли на прифронтовых территориях.
Культура - Сегодня, 15:46 66
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