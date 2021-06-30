Чрезвычайная пожарная опасность в Луганской области
Луганский центр гидрометеорологии объявил со 2 по 5 июля в области пятый, самый высокий, класс пожарной опасности.
«В период со 2 по 5 июля по территории Луганской области сохранится чрезвычайная степень пожарной опасности — 5 класс», — предупреждают метеорологи.
Всего существуют пять классов пожарной опасности:
1-й класс — очень малая пожарная опасность,
2-й класс — малая пожарная опасность,
3-й класс — средняя пожарная опасность,
4-й класс — высокая пожарная опасность,
5-й класс — чрезвычайная пожарная опасность. Погода в Луганске - Сегодня, 17:23 11
«В период со 2 по 5 июля по территории Луганской области сохранится чрезвычайная степень пожарной опасности — 5 класс», — предупреждают метеорологи.
Всего существуют пять классов пожарной опасности:
1-й класс — очень малая пожарная опасность,
2-й класс — малая пожарная опасность,
3-й класс — средняя пожарная опасность,
4-й класс — высокая пожарная опасность,
5-й класс — чрезвычайная пожарная опасность. Погода в Луганске - Сегодня, 17:23 11
Метки: {keywords}