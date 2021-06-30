Подготовительные курсы продолжают работать в Луганском

Ускоренные подготовительные курсы для абитуриентов продолжают работать в Луганском государственном аграрном университете (ЛГАУ). Об этом сообщили в пресс-центре вуза.«Программы подготовки составлены на основе обязательного минимума содержания общего среднего образования, в соответствии с Государственными образовательными стандартами Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.По словам ответственного секретаря приемной комиссии ЛГАУ Людмилы Сигидиненко, слушатели проходят углубленную подготовку по математике, биологии, русскому языку.«Лицам, которые успешно окончили подготовительные курсы ЛГАУ, дополнительно начисляется 10 баллов (по 5 баллов за каждый выпускной экзамен подготовительного отделения)», — рассказала Сигидиненко.В вузе отметили, что будущие абитуриенты имеют возможность выбирать для подготовки те предметы, которые сдаются при поступлении в университет.Там проинформировали, что подробности об условиях поступления можно узнать на официальном сайте вуза, а также в группах университета в популярных социальных сетях.Приемная комиссия ЛГАУ находится по адресу:Контактные телефоны:Культура - Сегодня, 17:03 50