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1 июля КПВВ в Станице изменил расписание. Но де-факто график остаётся прежним

robot Сегодня, 17:300Новости
1 июля КПВВ в Станице изменил расписание. Но де-факто график остаётся прежним
С 1 июля КПВВ на линии разграничения будут работать ежедневно с 8.00 до 16.00, сообщили в Штабе ООС.
Согласно приказу командующего объединенных сил такой график будет действовать до отдельного решения. И да, КПВВ осуществлял(и) пропуск с 8.00 до 16.00
В Штабе заявили, что предыдущий график (8.00 — 16.00) действовал в период до 30 июня включительно.
Новости Региона - Сегодня, 16:37 256

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