Декарбонизация началась: Украина обесточивает угольные шахты

Цены на энергетический уголь растут и уже достигли максимального уровеня за последнее десятилетие. Комплекс природных, экономических и политических причин привёл к тому, что спрос на уголь растёт, а предложения сокращаются. Стоимость угля из австралийского Ньюкасла в июне выросла более, чем 120 долларов за тонну. Стоимость поставок топлива в страны Северо-Западной Европы прибавила 64 % с начала 2021 года. По прогнозам, цена на уголь опережает рост цены на нефть и медь. Европу не останавливает даже высокая стоимость квот на выбросы углекислого газа, которая увеличилась в этом году на 69%. Вроде логично, что наступило время активно заниматься добычей твёрдого топлива, обеспечивая не только внутренние потребности, но и продавать уголь в другие страны. Но где Украина, а где здравый смысл? Угольная отрасль в стране добивается не просто быстро, а ужасающе стремительно, даже несмотря на прогнозы дальнейшего роста цен на энергетический уголь.Зе-президент заключил с ЕС “зе-сделку” – фраза похожа на невольный каламбур, однако за шуточной формой кроется трагическое содержание. Зеленский намерен закрыть все украинские шахты, уничтожив таким образом настоящее и будущее сотен тысяч шахтёрских семей. Украина взяла на себя обязательство в ближайшее время прекратить использовать все ископаемые источники энергии и перейти в основном на “зеленую энергетику”. Декарбонизация обходится очень дорого: за четыре месяца 2021 года Украина закупила в России уголь на $394,75 млн, в США — на $141,36 млн, в Казахстане — на $79,11 млн. Но правительство Украины не переживает, так как это бремя не является проблемой государственного бюджета: расплатились за зелёный лохотрон своим трудовыми гривнями, простые украинцы. Хотя, большинство из них, наверное, даже не понимает, отчего у них растут коммунальные платежи при обещанном “покращенни”.Кстати, в данный момент на стадии ликвидации находятся 6 государственных шахт в подконтрольной Украине части Донецкой области. Способ закрытия выбран самый драконовский: Минэнерго обесточило угольные предприятия, объяснив своё решение накопившимися долгами. Обесточены шахты ГП «Мирноградуголь», ГП “Шахта им. М.С.Сургая”, шахта “Южнодонбаcская 1”. Не лучше обстоят дела и на шахтах оккупированной Киевом Луганщины. От электроснабжения отключаются ГП “Первомайскуголь”, а на очереди обесточивание шахт АО “Лисичанскуголь”. Последствия такого решения Минэнерго могут привести к катастрофе регионального масштаба.Закрываемые шахты находятся в тяжёлом техническом состоянии, поскольку десятилетиями эксплуатировались без обновления горного оборудования. Но угольные пласты в них не выработаны и перспективы при государственном финансировании, у шахт есть. Однако, во время выступления на Международном финансовом форуме в Пекине, генсек ООН призвал мировых лидеров отказаться от инвестиций в угольную промышленность в пользу возобновляемых источников энергии. Страны G7 генсека выслушали, но ограничились соглашением о прекращении государственных инвестиций в угольные проекты.Украина не входит в пул стран с развитой экономикой, но указания о декарбонизации бросилась выполнять ревностно. Хотя, очень уж странно и однобоко: угольные шахты закрывают, а ТЭС, на которых этот самый уголь сжигают – нет. Получается, Украина отказалась от добычи собственного угля в пользу импортных закупок? А как же распиаренная “зелёная энергетика”? Солнечные батареи, ветряки и гидростанции? Здесь всё просто: Ахметов, продаёт по цене зелёной энергии обычную тепловую со своих станций. И кстати – очень умело пролоббировал скорейшее закрытие государственных угольных предприятий. Олигарху выгодней дорогой импортный уголь, чем модернизация старых шахт.Кстати, для закрытия шахт на Украине, Германия выделит украинским шахтерам $20 млн долларов. Остальные страны дадут и того, меньше. Смешная компенсация. Осядет в карманах управленцев и чиновников, а шахтёры будут предоставлены своей несчастной судьбе безработных маргиналов, или если повезёт — гастарбайтеров. В шахтёрских населенных пунктах вся инфраструктура создавалась под функционирование шахт. Закроют угольные предприятия – уничтожат города и рабочие посёлки.Андрей Михайло