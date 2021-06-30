Из Кремля поступил сигнал Прибалтике: в случае войны вы будете уничтожены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пагубной антироссийскую политику Польши и стран Балтии.Размещение в Прибалтике новых подразделений НАТО лишает эти страны перспектив на будущее. Заявление Пескова прозвучало вскоре после известия о том, что Литва примет саммит НАТО в 2023 году. Кремль послал Прибалтике официальный и жесткий сигнал: в случае дальнейшего нагнетания военной напряженности на российских границах вы будете первыми, кого уничтожат, если дело дойдет до прямого столкновения России и НАТО.«К сожалению, мы получаем информацию, что на саммите [ЕС] вчера целый ряд стран высказался против этого диалога [с Россией]. Мы знаем, что речь идет в основном о так называемых младоевропейцах; это Прибалтийские государства, Польша. Еще раз повторяю: мы сожалеем в этой связи», — прокомментировал Дмитрий Песков скандальное поведение стран Восточной Европы, которые возмутились идеей настоящих, западных европейцев пригласить на саммит Евросоюза Владимира Путина.«Это те самые страны, которые чаще всего говорят достаточно безосновательно о существовании некоей угрозы для них со стороны Российской Федерации», — сказал представитель президента России. — Это те самые страны, которые делают все возможное, чтобы заиметь у себя на территории как можно больше военных НАТО и военных из других стран мира, в частности из США. Тем самым возникает замкнутый круг».Понятно, что это отповедь на откровенно неприличную реакцию прибалтов и прочих на перспективу увидеть в Брюсселе российского лидера. Однако Песков идет дальше.Он прямо говорит о пагубных последствиях, которые ожидают Прибалтику, если невменяемая антироссийская линия Литвы, Латвии и Эстонии будет продолжена.«Эти страны, с одной стороны, говорят об опасности, с другой стороны, размещают у себя иностранные вооруженные силы, подвергая себя тем самым еще большей опасности. И плюс к этому они еще отказываются от диалога. С нашей точки зрения, такая позиция является нелогичной. Более того, она является пагубной с точки зрения перспектив на будущее», — заявил пресс-секретарь Путина.По значимости это выступление представителя российской власти по «прибалтийскому вопросу» находится на одном уровне с заявлением официального представителя российского МИД Марии Захаровой, которая в начале года объявила страны Балтии «токсичными». Тем самым Москва публично дала понять, что не заинтересована в развитии отношений с Прибалтикой. Инвестировать российское время и труд в сотрудничество с Литвой, Латвией и Эстонией бессмысленно, потому что руководители этих стран невменяемы и не могут вести себя адекватно по отношению к большому соседу.Заявление Пескова в адрес Прибалтики столь же жестко и откровенно.Кремль, по сути, дает понять, что в случае прямого военного столкновения России и НАТО на территории Балтийского региона эти три страны будут уничтожены первыми.Сигнал, посылаемый Москвой, связан с тем, что саммит НАТО 2023 года решено проводить в Литве. Разумеется, Литва и другие страны Балтии попытаются использовать это обстоятельство, чтобы завлечь к российским границам новые военные подразделения Североатлантического альянса. Они и не скрывают, что милитаризация Прибалтики не закончена, их безопасность не может считаться удовлетворительной, и чем больше НАТО у границ России — тем лучше.Кремль в ответ без обиняков предупреждает о последствиях. Стремление стран восточной периферии сконцентрировать как можно больше военных НАТО на российской границе не ведет к обеспечению безопасности в Европе.«Наоборот, это ведет к повышению напряженности. Вот в чем дело. Ведь это не мы в третьих странах размещаем свои вооруженные силы, а иностранные вооруженные силы размещаются в непосредственной близости от наших границ, вынуждая нас принимать меры по защите самих себя», — сказал Дмитрий Песков.У российской власти постепенно формируется привычка говорить о Прибалтике жестко и откровенно.Это новый этап в российско-прибалтийских отношениях, потому что до сих пор ответом Москвы на скандалы и истерики Вильнюса, Риги и Таллина было оскорбительное безразличие. Прибалтийские лидеры могли сравнивать РФ с Третьим рейхом, называть ее террористическим государством и вслух рассуждать о психических отклонениях у Владимира Путина. Максимум официальной реакции, который на это следовал из Москвы, это ироничные советы поумерить свой комсомольский задор.Выбранная тактика была обусловлена не каким-то добродушием Москвы или ее нежеланием всерьез воспринимать страны Балтии, а пониманием того, что Москву провоцируют. Через Прибалтику на «сдерживание» России всегда работали самые радикальные западные «ястребы», которым были нужны самые резкие, агрессивные действия Кремля по отношению к самым слабым и беззащитным союзникам по НАТО, чтобы вывести борьбу с Россией на качественно новый уровень — уровень военного противостояния.В 2014–2017 годах, когда с балтийского берега шел самый большой поток брани в адрес Москвы, Россия к прямому столкновению с НАТО была не готова. Ни в военном, ни в административном, ни в экономическом плане. Поэтому российская власть просто игнорировала Прибалтику и словно не замечала ее существования.Формирующийся новый политический язык публичного разговора о Прибалтике свидетельствует, что сейчас Россия к лобовому столкновению с НАТО готова.Теперь информация о последствиях этого столкновения для стран, из-за которых и на территории которых оно может произойти, доведена Кремлем до сведения Литвы, Латвии и Эстонии.Александр Носович