Верховная Рада официально исключила русских из коренных народов Украины
Русские не вошли в число коренных народов Украины, согласно новому закону, принятому в государстве.
Федеральное агентство новостей
Понятие коренного народа в тексте закона означает этническое меньшинство, имеющее самобытные язык и культуру. Вместо русских такой статус получили крымские татары, караимы и крымчаки.
Закон инициировал лично президент Украины Владимир Зеленский. Документ утвердили в первом же чтении, за принятие закона проголосовало конституционное большинство — 325 депутатов.
Анастасия Броцкая
Федеральное агентство новостей
Понятие коренного народа в тексте закона означает этническое меньшинство, имеющее самобытные язык и культуру. Вместо русских такой статус получили крымские татары, караимы и крымчаки.
Закон инициировал лично президент Украины Владимир Зеленский. Документ утвердили в первом же чтении, за принятие закона проголосовало конституционное большинство — 325 депутатов.
Анастасия Броцкая
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