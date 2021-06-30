Верховная Рада официально исключила русских из коренных народов Украины

Русские не вошли в число коренных народов Украины, согласно новому закону, принятому в государстве.Федеральное агентство новостейПонятие коренного народа в тексте закона означает этническое меньшинство, имеющее самобытные язык и культуру. Вместо русских такой статус получили крымские татары, караимы и крымчаки.Закон инициировал лично президент Украины Владимир Зеленский. Документ утвердили в первом же чтении, за принятие закона проголосовало конституционное большинство — 325 депутатов.Анастасия Броцкая