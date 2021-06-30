В Кремле заявили о невозможности мировой войны

ТАСС со ссылкой на его интервью Первому каналу.

Представитель Кремля добавил, что Россия приняла комплекс мер по защите от попыток нарушить этот паритет и от получения США возможности нанести опережающий удар.

«Я считаю, что вообще о войне говорить не нужно, поскольку она невозможна», – отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что Путин не может недооценивать опасность военных маневров и других провокаций со стороны Запада.

«Президент Путин слишком хорошо разбирается во всех нюансах военных маневров, в делах обороны. И, конечно, он не может игнорировать или недооценивать опасность подобных провокационных действий», – сказал Песков.

На прошедшей прямой линии Путин заявил, что даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности.

Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что встреча Россия – США по вопросам стратегической стабильности может состояться до середины июля.

Елизавета Булкина