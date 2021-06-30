Как в Луганской области отремонтируют систему водоснабжения

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Францией о предоставлении 70 млн евро на улучшение снабжения питьевой водой Луганской области.За принятие проекта закона № 0118 в целом проголосовали 348 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.Согласно пояснительной записке, реализация акта не нуждается в финансировании из государственного или местного бюджетов.Общий объем средств кредита правительства Франции для реализации проекта составляет 70 млн евро.Возврат кредитных средств предполагается осуществить за счет средств коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал», которое относится к сфере управления Луганской обладминистрации — областной военно-гражданской администрации.Условия кредитования, установленные рамочным договором:сумма займа — 70 млн евро (в том числе включает финансирование мероприятий по помощи в управлении проектом, контроля и технического надзора во время его реализации в объеме 2,1 млн евро);процентная ставка — 0,0092% годовых;льготный период — 15 (пятнадцать) лет;период погашения (включая льготный период) — 40 (сорок) лет;условия погашения — основная сумма погашается 50 равными и последовательными шестимесячным платежами.Как сообщали Українськi Новини, Рада разрешила выдачу гарантийных талонов в электронном виде. Новости Региона - Сегодня, 16:35 172