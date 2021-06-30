Врезался в здание: инцидент с истребителем F-16 бельгийских ВВС на авиабазе в Нидерландах

Голландская пресса выходит с материалами об инциденте на военной базе Леуварден. В сообщениях говорится о том, что инцидент связан с истребителем ВВС Бельгии, который принимал участие в совместных учениях.В сводках со ссылкой на Минобороны страны говорится о том, что бельгийский боевой самолёт врезался в одно из зданий, расположенных на территории голландской авиабазы. Приводится информация о том, что это был истребитель F-16.По последним сведениям, пилот намеревался поднять машину в воздух для осуществления планового полёта. В конечном итоге, лётчик сумел катапультироваться. А истребитель, катившийся по ВПП, врезался в постройку. Об этом сообщают очевидцы инцидента.На данный момент не сообщается о том, насколько успешным было катапультирование пилота. При этом есть сообщения о том, пилот оправлен в госпиталь.На месте инцидента работают несколько спасательных и пожарных расчётов.По некоторым данным, пожарные сумели предотвратить серьёзное возгорание на авиабазе, которое могло бы привести к потере всей инфраструктуры на военном объекте Леуварден вместе с боевыми самолётами.В сообщениях местных источниках заявлено, что пилот потерял контроль над самолётом во время рулёжки. По другим данным, контроль над боевой машиной был потерян ещё при запуске двигателя.Известно о двоих пострадавших.источник